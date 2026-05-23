Nacional vs. Albion por el Torneo Intermedio: hora y dónde ver al equipo tricolor ir por una victoria clave

Fue duro el golpe del miércoles en el Gran Parque Central (GPC). El hincha de Nacional despidió al equipo con silbidos y reprobación al empatar 0-0 con Universitario, resultado que lo eliminó de la Copa Libertadores. Ahora debe pasar la página y pensar en lo que se le viene.

“Fuimos inoperantes”, reiteró el técnico Jorge Bava en conferencia de prensa, tras la pálida expresión futbolística de su elenco ante el Crema.

Sebastián Coates, capitán de Nacional, también fue autocrítico en zona mixta: “El querer ganarlo nos hizo dejar espacios en la locura de intentar conseguir el gol, pero son partidos, se dan así. Esto no viene de este partido, cometimos muchos errores en los juegos anteriores y por eso terminamos así”.

Si bien el albo quedó afuera de la Libertadores, aún sueña con los playoffs de la Copa Sudamericana. Irá por ese boleto el próximo martes cuando reciba a Coquimbo Unido (21:30).

Sebastián Coates y la desazón del empate que eliminó a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Antes de eso, Nacional tiene una prueba importante por la segunda fecha de la Serie B del Torneo Intermedio: será hoy contra Albion en el GPC, a la hora 18:30. Este encuentro le servirá para medirse contra un duro rival y, sobre todo, para no perderle pisada al líder de la Tabla Anual, Racing.

A su vez, esa posible victoria ante el Pionero le podrá servir para recortar la diferencia de cinco puntos con Peñarol, que mañana visita a Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.

A nivel doméstico Nacional suma dos victorias en fila: 4-0 frente a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura y 2-1 —desde atrás— contra Montevideo City Torque en el estreno del Torneo Intermedio.

Es casi un hecho que no estará Lucas Rodríguez en el 11 titular albo, ya que ante Universitario salió en el minuto 10 por una lesión muscular.

En este contexto, el conjunto de Bava querrá regalarle una victoria clave a sus hinchas, mejorar la expresión futbolística y así ilusionarlos para lo que se viene en lo local y lo continental.

Enfrente tendrá al Pionero, una de las revelaciones de la temporada, que acumula una racha de 10 partidos sin perder. Su última caída se dio el pasado 14 de marzo a manos de Peñarol por 1-0.

Por esto promete ser un buen partido donde los dos equipos se juegan puntos importantes.

Nacional vs. Albion

Día: Sábado 23 de mayo.

Estadio: Gran Parque Central.

Hora: 18:30.

TV: DSports, VTV Plus, Disney+, Cableoperadores del interior.

Árbitro: Andrés Matonte.

Asistentes: Andrés Nieves y Matías Rodríguez.

Cuarto árbitro: Federico Arman.

VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández.

Nacional: Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Tomás Viera, Camilo Cándido; Tomás Verón Lupi, Agustín dos Santos, Luciano Boggio, Juan Cruz de los Santos; Maximiliano Silvera, Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Albion: Sebastián Jaume; Agustín Pereira, Francisco Couture, Ezequiel Burdín, José Álvarez; Tomás Moschion, Francisco Ginella, Santiago Costa; Carlos Airala, Álvaro López, Briam Acosta. DT: Federico Nieves.