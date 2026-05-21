El papelón de Nacional en la Libertadores: no atacó a Universitario y quedó eliminado con el enojo de sus hinchas

Sebastián Coates corriendo a los zagueros rivales en el último minuto, ya jugando como centrodelantero; Pavel Núñez desesperado en la búsqueda de la pelota sin poder agarrarla; Tomás Verón Lupi silbado por no poder capturar un balón que le pasó cerca; los hinchas ofuscados por lo que estaban viendo en la cancha. El panorama de Nacional en el final del partido fue desolador: tenía que vencer a Universitario jugando como local en el Gran Parque Central y ni siquiera pudo rematar al arco. El arquero Vargas prácticamente no tocó la pelota y Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores a una fecha del final en un grupo donde era el amplio favorito a ganarlo. La tribuna se quería comer a los jugadores y silbó con ganas tras el pitazo final del argentino Darío Herrera. Los fanáticos cantaron contra los futbolistas y le pidieron con pongan más actitud.

Ahora a Nacional solo le queda poder clasificar a la Copa Sudamericana y es el objetivo que buscará en el partido de la semana que viene contra Coquimbo Unido, nuevamente en el GPC.

¿Qué le pasó a este Nacional? ¿Por qué no logró generar una sola situación clara de gol en 90 minutos sabiendo que tenía la obligación de ganar? ¿Por qué hubo rendimientos individuales tan bajos? Lo primero a decir es que al equipo le faltó actitud. Actitud para ir a buscar las segundas pelotas, actitud para volcarse al ataque, actitud para buscar soluciones frente al problema que se le estaba presentando en la cancha.

En segundo orden, a este Nacional le falta funcionamiento, algo que no ha encontrado Jorge Bava desde que asumió hace dos meses, y que tampoco se vio con Jadson Viera al mando. No se ve la idea de juego que pregonó siempre el DT y que lo llevó a ganar varios títulos en Liverpool, Independiente Santa Fe y Cerro Porteño.

El Diente López entró para el segundo tiempo y su rendimiento fue muy bajo. Foto: Estefanía Leal.

En tercer lugar, hay muchos rendimientos muy por debajo de lo esperado y particularmente anoche solo Agustín Dos Santos completó un buen partido. La lesión de Lucas Rodríguez a 10 minutos de comenzado el juego generó el ingreso de Luciano Boggio, que tuvo un bajo rendimiento, igual que los laterales Emiliano Ancheta y Camilo Cándido, de los extremos Juan Cruz De los Santos y Baltasar Barcia (aunque intentó algo en el primer período, antes de pasar a jugar como lateral en el complemento) y principalmente de los atacantes Maxi Silvera y Maxi Gómez, que entraron poco en contacto con la pelota y, cuando lo hicieron, no lograron generar riesgo.

Universitario jugó mejor que Nacional, en varias oportunidades logró meter la pelota en el cajón y desde ahí levantó centros peligrosos que por poco no terminaron en gol. En más de una ocasión, con el tricolor plantado en su campo, la U de Héctor Cuper (que debutó) jugó con paciencia la pelota, moviéndola de lado a lado generando la frustración de gran parte de los hinchas que fueron anoche al Gran Parque Central.

Tomás Verón Lupi, otro que no pudo desequilibrar contra Universitario. Foto: Estefanía Leal.

De manera inesperada, y siendo un equipo apático, que no logró meter al rival en su campo cuando debía hacer un gol para seguir con chances de clasificar, Nacional quedó eliminado en un grupo que compartió con Universitario, Deportes Tolima y Coquimbo Unido. Fracaso, decepción y frustración, para cerrar un semestre muy pobre, donde finalizó en mitad de tabla en el peor Apertura de la historia, más allá de que empezó ganando en el Intermedio.

Nacional deberá realizar una revisión interna de las causas de este presente, pero los protagonistas saben que están en deuda. En deuda con la historia del club y con la hinchada.