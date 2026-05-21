Coates tras la eliminación de Nacional en Libertadores: “Cometimos muchos errores y por eso terminamos así”

Dependía de sí mismo, pero terminó quedando afuera de la Copa Libertadores a falta de una fecha para terminar la fase de grupos. Nacional debía ganar sus últimos dos partidos en la serie, como local, para clasificar incluso como primero a octavos de final, pero empató en el primer encuentro, sin goles ante Universitario de Perú, y ahora deberá conformarse con vencer a Coquimbo de Chile en la última etapa para intentar ganarse un lugar en la Sudamericana.

La Crema llegó al Gran Parque Central con cambio de entrenador y el compacto e intenso equipo dirigido por Héctor Cúper terminó complicando a los de Jorge Bava que se fueron desdibujando conforme fue corriendo el tiempo e incluso estuvieron cerca de perder el partido; resultado que pudo haber dejado al Bolso afuera de todo en el plano internacional.

Sebastián Coates, capitán de Nacional, fue el único futbolista del plantel que se acercó a la prensa tras el encuentro, lo analizó y se hizo cargo del momento que atraviesa el equipo, que fue reprobado por los hinchas una vez consumado el empate ante Universitario.

“No estuvimos bien más que nada en el segundo tiempo donde nos desorganizamos y no llegamos con la claridad que tendríamos que haber llegado. El querer ganarlo nos hizo dejar espacios en la locura para intentar conseguir el gol, pero son partidos, se dan así. Esto no viene de este partido, cometimos muchos errores en los partidos anteriores y por eso terminamos de esta manera”, analizó con gran autocrítica el defensor central.

Coates reconoció que Nacional no tuvo solo un mal partido, sino una mala primera mitad de temporada. “Este semestre no fue bueno de nosotros, no solo en la Libertadores, también en el campeonato local y tenemos que asumirlo, saber que no hicimos un buen semestre y tratar de cambiar”.

La autocrítica ocurre también puertas adentro, en el plantel. “Obvio que lo hablamos, lo intentamos de cambiar también y la verdad que a veces hay partidos que estamos bien y tenemos errores que no son comunes y los pagamos caro. Pasó mucho en este semestre y tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos y en el club en el cual estamos para intentar cambiar en el próximo semestre”.

Al final del partido, la hincha se expresó y le pidió más actitud a los jugadores; Coates lo entendió.”Somos los primeros responsables del momento que estamos y lo tenemos que asumir. Al hincha agradecerle porque llenó el Parque, nos alentaron y también entiendo la sensación de ellos de que no les demos los resultados”.

Para el capitán de Nacinal, hay una sola forma de salir del mal momento. “Yo lo digo siempre, trabajando. En esto no hay misterio, cuando te va bien es de la misma forma y ahora es igual. Tenemos que tratar de corregir las cosas que estamos haciendo mal y lo que estamos haciendo bien, tratar de mejorarlo también”.

El empate ante Universitario deja a Nacional fuera de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero con la posibilidad de ganar en la última fecha ante Coquimbo, también como local, y pelear por un lugar en la Sudamericana. “Nos queda pelear el último partido para clasificar a la Sudamericana y no descuidar el Torneo Intermedio”, manifestó Coates.