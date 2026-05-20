Cómo quedó la tabla del Grupo B de Copa Libertadores, qué precisa Nacional para ir a Sudamericana y cuándo juega

Nacional no pudo conseguir el gran objetivo que se planteó en la semana: ganarle a Universitario de Lima en el Gran Parque Central (GPC) por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores de América. De esta manera, el albo se quedó sin chances de acceder a los octavos de final del certamen internacional.

Con este empate el elenco que conduce técnicamente Jorge Bava y el equipo peruano quedaron con cinco unidades. Sin embargo, Nacional se posicionó en el último puesto por una razón: los resultados que tuvieron entre sí.

El pasado 29 de abril se vieron las caras la Crema y el Bolso en Lima, Perú, y la victoria se la adjudicó el elenco locatario por 4-2. Eso y sumado al empate de este miércoles en el GPC, Universitario acabó con ventaja sobre Nacional.

Por esta razón, el tricolor sabe que en la última fecha se juega la chance de alcanzar el tercer puesto y acceder a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Maximiliano Gómez y el lamento en el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

El líder del Grupo B es Coquimbo Unido con 10 puntos —que obtuvo la clasificación—, segundo se encuentra Deportes Tolima con siete puntos, tercero Universitario y último Nacional, ambos con cinco.

Una de las posibilidades de Nacional para quedar tercero en el grupo es ganarle a Coquimbo Unido de Chile el próximo martes en el GPC, desde la hora 21:30. La otra es empatar ante el elenco chileno y esperar que Tolima derrote a Universitario en tierras limeñas, quienes también jugarán el martes y al mismo horario.

Así quedaron las posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores

Lo que se le viene a Nacional

Jorge Bava, entrenador de Nacional. Foto: Ignacio Sánchez.

Tras este duelo clave por Copa Libertadores, Nacional deberá pensar en el encuentro importante que tendrá este sábado por la segunda fecha del Torneo Intermedio: será frente a Albion en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30.

El equipo que dirige Bava tiene en claro que no puede descuidar el plano local para no perdrle pisada al líder de la Tabla Anual, Racing. La Escuelita, vigente campeón del Torneo Apertura, posee 34 unidades, mientras que el albo tiene 25.

Asimismo, el Pionero es una de las grandes revelaciones de la Liga AUF Uruguaya 2026: acumula una racha de diez partidos sin derrotas y querrá seguir por ese camino.