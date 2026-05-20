Boston River vs. O'Higgins en vivo por Sudamericana: el Sastre, eliminado, busca vengar lo sucedido en Rancagua

Ya sin chances de clasificar en esta Copa Sudamericana, Boston River va por sus primeros puntos en el torneo esta noche cuando enfrente en el Centenario (19:00 por ESPN 5) a O’Higgins de Chile. En el primer duelo entre ambos, fue victoria de los trasandinos en un partido que tuvo varios encontronazos en los jugadores.

El Sastre, que viene de golear 4-1 a Cerro en Florida por el Torneo Intermedio, a nivel internacional llega a este encuentro luego de haber caído 4-2 ante Millonarios en Montevideo en, probablemente, su mejor partido a nivel internacional en el semestre. Al menos, pudo convertir sus primeros dos goles en el torneo.

Esta noche tendrá enfrente a O’Higgins, que buscará una victoria que le permita trepar al primer puesto del grupo luego del empate entre Sao Paulo y Millonarios en Brasil. Con el empate, compartirán el segundo puesto con el equipo colombiano a falta de una fecha para el cierre. Los chilenos están sextos en el torneo de su país, a ocho puntos del líder Colo Colo.

El último antecedente entre estos dos equipos data del pasado 28 de abril cuando, en Rancagua, O’Higgins venció 2-0 a Boston River y el equipo uruguayo, algo ofuscado por el resultado, terminó recibiendo dos expulsiones (Leandro Suhr y Jairo O’Neil), por reacciones antideportivas producto del marcador en contra. Esta noche en el Centenario, el Sastre buscará revancha pudiendo impedir que su rival de turno alcance posiciones de clasificación.

Boston River vs. O’Higgins: alineaciones probables

Día. Miércoles 20 de mayo

Hora: 19:00

Torneo. Copa Sudamericana

Transmiten. ESPN 5 y Disney+.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Marco Mancebo, Jairo O'Neil; Agustín Amado, Federico Dafonte; Leandro Suhr, Facundo Muñoa, Yair González; Francisco Bonfiglio.

DT: Ignacio Ithurralde.

O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Nicolás Garrido, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Bryan Rabello; Francisco González, Arnaldo Castillo, Martín Sarrafiore

DT: Lucas Bovaglio.

Estadio: Centenario.

Árbitro: Ivo Méndez (BOL).

Asistentes: Carlos Tapia y Rochard Orellana (BOL).

Cuarto: Christian Alemán (BOL).

VAR: Wilfredo Campos y Ariel Guizada (BOL).