Una mala para Nacional: Lucas Rodríguez salió lesionado del partido ante Universitario por Copa Libertadores

Apenas se jugaba el minuto 10 en el partido ante Universitario de Lima por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores y Nacional recibió una mala noticia: la salida de Lucas Rodríguez. El volante cayó al suelo y rápidamente fue atendido por la sanidad tricolor en el Gran Parque Central (GPC).

La pelota había salido a un lateral que se disponía sacar el conjunto peruano, aunque el árbitro argentino Darío Herrera detuvo el encuentro porque vio al oriundo de Rocha en el suelo. Ingresaron los médicos del equipo locatario y enseguida hicieron el gesto de que debía dejar el campo de juego.

En ese sentido, el director técnico Jorge Bava mandó a Luciano Boggio a que hiciera la entrada en calor lo más raído posible, ya que iba a ingresar por Rodríguez. Tal es así que en el minuto 10 entró el número 6 por el rochense en un partido en el que Nacional se juega su clasificación a la siguiente fase del certamen internacional más importante que organiza la Conmebol a nivel de clubes.

Asimismo, se lo vio muy molesto a Rodríguez debido a que debía salir en un partido que es clave para los dirigidos por Bava en sus aspiraciones por seguir en el certamen internacional.

Cabe destacar que Nacional llegó a este partido tras una buena seguidilla de dos victorias en fila por la Liga AUF Uruguaya 2026. La primera fue la goleada 4-0 frente a Cerro por la última fecha del Torneo Apertura, mientras que la otra se dio en la primera fecha de la Serie B del Torneo Intermedio ante Montevideo City Torque por 2-1 en el Estadio Charrúa.

Lo que se le viene a Nacional

Tras este duelo clave por Copa Libertadores, Nacional deberá pensar en el encuentro importante que tendrá este sábado por la segunda fecha del Torneo Intermedio: será frente a Albion en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30.

El equipo que dirige Bava tiene en claro que no puede descuidar el plano local para no perdrle pisada al líder de la Tabla Anual, Racing. La Escuelita, vigente campeón del Torneo Apertura, posee 34 unidades, mientras que el albo tiene 25.