Anótenle otro uruguayo a LaLiga: Racing compró a Facu González, el campeón del mundo Sub 20 cedido por Juventus

Uruguay, que al día de hoy tiene 17 jugadores en esta competencia, suma nombres en Laiga de España para la temporada 2026/2026. El Real Racing Club de Santander ha completado su segundo fichaje para la vuelta a Primera División de España con la incorporación, ya en propiedad, del hasta ahora cedido por la Juventus de Turín, Facundo González, tras abonar 2,5 millones de euros.

El zaguero de 22 años, campeón del mundo con Uruguay Sub 20 en Argentina, tenía una opción de compra obligatoria en caso de ascenso, aunque, según informó EFE, ya estaba hablado con el futbolista y la Juventus que el Racing iba a ficharlo aunque no se ascendiera.

Facu González disputó esta temporada 28 encuentros con la elástica verdiblanca, 27 en LaLiga Hypermotion y uno en Copa del Rey, en los que ha anotado un tanto, frente al Deportivo de la Coruña en el pasado mes de octubre.

El central, que mide 1,93 metros, llegó a Santander el último día del mercado de agosto, convirtiéndose en el sexto fichaje del cuadro cántabro. El '16' de Racing tuvo su primer contacto con el fútbol español en las categorías inferiores del Real Club Deportivo Espanyol antes de formar parte de la base del Valencia Club de Fútbol, con cuyo filial disputó 20 encuentros en Segunda B y 17 en Segunda Federación entre 2020 y 2023.

En la temporada 2023/24 fichó por la Juventus, aunque salió directamente cedido a la Sampdoria, donde disputó 28 encuentros en la Serie B italiana, y la campaña siguiente se fue cedido al Feyenoord, jugando seis partidos en la Eredivisie y dos en la UEFA Champions League.

Facundo González con la camiseta de la Juventus. Foto: Juventus

Racing, un histórico del fútbol español, regresa a LaLiga, el máximo círculo de privilegio tras el ascenso conseguido el sábado pasado, encuentro en el que el uruguayo no fue de la partida en el encuentro de este sábado a raíz de una lesión de tobillo, lo que lo obligó a perderse los últimos dos encuentros.

Facundo González con la bandera de Uruguay tras el ascenso de Racing. Foto: @facugonzalez_27

El Racing es uno de los equipos que estuvieron presentes en la primera edición del campeonato español y durante sus casi tres lustros lejos de la élite llegó incluso a jugar en 2ªB, la entonces tercera categoría del fútbol español.

Facundo González (2003) se fue de Uruguay a los cuatro años para mudarse a España, tras la intuición de su abuelo, que vio que su familia no tenía futuro en el país. El hombre fue el primero que viajó a probar suerte y trabajó mucho en el Viejo Continente. Le fue muy bien, hasta hace poco trabajaba en BMW. En ese entonces, planteó la idea de ir todos y la respuesta fue un sí. Desde entonces el defensa radica en España, tuvo la chance de jugar por esa selección, pero su sueño era vestir la Celeste . Y lo logró.

Con información de EFE.