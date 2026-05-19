Araujo esquivó hablar de la pelea de Valverde y se sinceró sobre su depresión: "No estaba bien hacía un año y medio"

Tras ser campeón de LaLiga con Barcelona venciendo al Real Madrid y en la antesala del Mundial 2026 con la selección uruguaya, Ronald Araujo brindó una entrevista en la que habló de todo. Fue consultado por la pelea entre Federico Valverde y Tchouaméni, habló de su decisión de parar por la depresión y evitó dos de las preguntas obligadas del programa español.

"Ahora me siento bien, gracias a Dios. Hace seis meses que tomé la decisión de parar y recuperarme, estuve casi un mes. No lo había visto que alguien lo hiciera antes que yo (tomarse esa licencia por salud mental), aún existen muchos tabú sobre ese tema. En un equipo como el Barça tomar esa decisión fue duro, pero fue importante", expresó el capitán culé en el programa español La Revuelta (RTVE Play).

Araujo se sincera sobre su depresión y ansiedad



→ "Hay muchos tabúes todavía sobre la salud mental en el fútbol."



→ "Sentía que no estaba bien. No me sentía yo ni en mi casa con mi familia ni jugando al fútbol."



→ "Me siento muy feliz de haber tomado esa decisión porque me… pic.twitter.com/uWBp4EmiSc — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 18, 2026

Y continuó con sinceridad: "Venía guardando esto de hace mucho tiempo, sentía que no estaba bien desde hacía casi un año y medio. Deportivamente no me sentía como era yo como jugador, sé lo que puedo hacer. Se mezcla un poco todo. Fui acumulando cosas, era de hablar poco. Me iba guardando todo. Se juntaron cosas también de mi infancia y ya era un cúmulo. Me guardaba todo para mí, casi no lo hablaba con mi mujer, llega un momento que explotás".

"Decidí parar porque no me sentía bien, ni en mi casa con mis hijas ni jugando al fútbol. Había dejado de disfrutar de lo que más me gusta hacer, entonces levanté la mano y dije 'necesito ayuda de profesionales'", reconoció Ronald.

Araujo descubre LO DE GIMÉNEZ



Número 1 de futbolistas trolls: José María Giménez. No me gustaría que me defendiese en un córner #LaRevuelta @RonaldAraujo_4 pic.twitter.com/hVzMkVLDxm — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 18, 2026

"Empecé a trabajar con ellos y me ayudaron muchísimo. Me pude expresar, hablar. También con mi gente. Las cosas se van acumulando y llega un momento que sale todo. Me siento feliz de haber tomado esa decisión porque me cambió la vida. Ya me siento el Ronald que sé ser", añadió el defensa.

La pelea de Valverde y Tchouaméni



Está el Real Madrid como para perderse un capítulo 🍿#LaRevuelta @RonaldAraujo_4 pic.twitter.com/gmqPfB30Dh — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 18, 2026

La pelea Valverde y Tchouaméni

Tchouaméni y Fede Valverde en Real Madrid. Foto: AFP

La polémica del último mes no fue un tema esquivo en el programa y aunque Araujo no dio mucho detalle sobre lo que fue el cruce entre los jugadores del Real Madrid, defendió a su compatriota. "Fede es un gran profesional, una gran persona y un gran jugador”, expresó Araujo. Y añadió: “La verdad es que no sé realmente lo que pasó. Le preguntaré cuando lo vea en la selección. A veces la prensa inventa muchas cosas que no son reales”.

Ante la consulta de si en el vestuario del Barcelona se había hablado de este tema, que casualmente se dio en la semana previa al clásico español, bromeó: “Sí claro que se habla. Es nuestro rival: cuanto más lío tengan de ese lado, mejor para nosotros. Aparte jugábamos el clásico enseguida”.

Por último, habló del cruce con su compañero Lamine Yamal cuando las selecciones de Uruguay y España se crucen en el último partido de fase de grupos del Mundial. "Él llegará, pero si comienza en el tercer partido se enfrentará a Uruguay. Es un país de tres millones de personas que tiene cuatro estrellas", advirtió.

Las típicas de La Revuelta

Quien asiste a este programa español sabe que tiene que ir preparado para dos preguntas que le hacen a todos los invitados: responder cuánto dinero tiene en sus cuentan bancarias y, además, y con qué frecuencia tienen relaciones con su pareja. En este caso, Araujo logró salir del cuestionamiento de manera elegante. "Hace ocho años que estoy en el Barcelona, llevo dos renovaciones de contrato, una reciente...", arrojó el uruguayo.

💵 ¿Cuánto dinero tiene Araujo?



El futuro de este programa está asegurado. Ve haciendo hueco en el jardín 😅#LaRevuelta @RonaldAraujo_4 pic.twitter.com/062xXxxfIG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 18, 2026

Respecto a la segunda, el uruguayo le tiró la posta a su pareja Abigail, quien se limitó a decir: "Tenemos dos niñas pequeñas...".