Se lesionó Matías Viña: será baja en River Plate para la final y enciende las alarmas en la selección de Uruguay

Mientras la selección de Uruguay ya comenzó con los trabajos en el cierre de la preparación final para el Mundial 2026 y los jugadores continúan llegando a Montevideo, Matías Viña, uno de los que integra la lista de la Celeste, sufrió una lesión que enciende las alarmas.

Es que a 27 días del estreno de la selección de Marcelo Bielsa en la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos, el lateral izquierdo de River Plate sufrió un desgarro que lo dejará afuera de la final que este domingo el equipo de Eduardo Coudet jugará contra Belgrano de Córdoba para definir el Torneo Apertura de Argentina.

Será una baja más que importante para el millonario ya que Viña venía siendo titular y pieza importante en el equipo argentino y además del encuentro del domingo quedará afuera del cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Un desgarro en el aductor derecho sufrido en el entrenamiento de River este lunes 18 de mayo enciende también las alarmas en la selección de Uruguay ya que el futbolista surgido en Nacional integra la lista de reserva de Bielsa.

Según pudo saber Ovación, el jugador realizará la recuperación en el Complejo Celeste y se espera que pueda integrar la lista definitiva para la Copa del Mundo ya que si se cumplen los plazos, el lunes 8 de junio tendría el alta médica tras los 21 días que generalmente requiere una lesión de estas características.

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