Selección uruguaya: Santiago Mele es el primer arquero en sumarse a los entrenamientos en el Complejo Celeste

Solo quedan 23 días para el inicio de la Copa del Mundo y la selección uruguaya acelera la preparación con la llegada de la prelista de reservados. El último en llegar fue Santiago Mele, quien se encontraba desde la semana pasada en Uruguay y el domingo acudió a ver a su exclub Fénix. Este martes el golero de 28 años, hoy en el Monterrey de México, se sumó a los entrenamientos en el Complejo Celeste, de cara a la preparación de la selección para el Mundial 2026.

Santiago Andrés Mele Castañero 👊🏼 pic.twitter.com/AHa0X625cW — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 19, 2026

El ex Plaza Colonia llega con mejor ritmo tras regresar a la titularidad en la liga mexicana durante el mes de abril (jugó 180' entre los últimos dos partidos), luego de comenzar siendo suplente durante los primeros 15 partidos del Clausura. Su última participación en la Celeste fue durante la doble fecha FIFA de noviembre, en el amistoso ante México.

Con la llegada del primer arquero —que junto a Fernando Muslera y Segio Rochet se perfilan como los tres convocados— ya son seis los futbolistas que practican bajo las órdenes de Marcelo Bielsa luego de que ayer se presentaran Giorgian de Arrascaeta (en fase de recuperación) y Rodrigo Zalazar. El volante se sumó este lunes a las llegadas de Brian Rodríguez, Facundo Pelllistri y Sebastián Cáceres.

Este último, zaguero del América, quien se presentó con su máscara tras la lesión en su cara sufrida días atrás, fue el primero en ser oficializado en las redes de la selección pese a que el segundo de ellos estaba entrenando diferenciado en los días previos. Rodríguez, por parte, arribó al país el viernes y esta mañana se sumó a las prácticas.

Horas después de Zalazar, la selección anunció la aparición de Giorgian de Arrascaeta quien 47 días antes del estreno de la selección en el Mundial sufrió una fractura de clavícula del hombro derecho y trabaja a contratiempo para llegar. "Giorgian viajó para seguir con la recuperación en el Complejo Celeste", escribió la cuenta oficia de Uruguay al compartir su arribo.

Rodrigo Zalazar en su arribo al Complejo Celeste para los entrenamientos de cara al Mundial. Foto: @Uruguay

La lista final

El pasado lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), envió a la FIFA los datos de los 55 reservados, aunque cabe recordar que para esta instancia no existe obligación de hacerla pública. Dentro de ella deben estar los futbolistas que Marcelo Bielsa tenga en mente utilizar durante la Copa del Mundo.

La lista final quedará definida el 1 de junio con los 26 jugadores que viajarán al Mundial. Aún hay nombres que están comprometidos con el tiempo de recuperación de sus respectivas lesiones como son los casos de José María Giménez (esguince de alto grado), Joaquín Piquerez (en marzo padeció una rotura de ligamentos en el tobillo derecho en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay y fue operado con éxito) o Sergio Rochet, que se resintió un malestar en la zona lumbar el sábado.

Evento despedida

Finalmente no habrá partido amistoso de despedida pero sí un evento. Según supo Ovación a través de fuentes de AUF, aunque aún resta esperar por algunas confirmaciones internas respecto a la logística, se trabaja en una especie de práctica abierta al público, a realizarse en el Estadio Centenario el domingo 7 de junio, dos días antes de que la Celeste viaje a Playa del Carmen, donde será la concentración.

La delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba y los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Uruguay en el Mundial 2026

Marcelo Bielsa junto a Thomas Tuchel en el partido amistoso entre Inglaterra y Uruguay previo al Mundial 2026. Foto: AFP

Integrará el Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. La Celeste jugará su fase de grupos entre el 15 y el 26 de junio.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (hora uruguaya)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 19:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 21:00 - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)

