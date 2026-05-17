Con Facundo González, de gran temporada en Cantabria, Racing de Santander regresó a Primera luego de 14 años

El Racing de Santander del campeón del mundo Sub 20 Facundo González ascendió a la máxima categoría tras vencer este sábado 4-1 al Real Valladolid en su estadio de El Sardinero. De esta manera, un histórico del fútbol español regresa al máximo círculo de privilegio del fútbol español.

El equipo blanquiverde lidera la tabla en la Segunda División de España con 78 puntos a falta de dos fechas (seis puntos en juego), y aventaja en siete puntos al tercer clasificado -el Almería- cuando ascienden dos equipos de forma directa.

El defensor uruguayo de 22 años, cedido por la Juventus de Turín, fue figura clave del equipo dirigido por el DT español José Alberto, disputando 28 de los 40 partidos de la temporada y anotando en gol en 2072 minutos entre liga local y Copa del Rey.

No fue de la partida en el encuentro de este sábado a raíz de una lesión de tobillo, lo que lo obligó a perderse los últimos dos encuentros.

El Racing es uno de los equipos que estuvieron presentes en la primera edición del campeonato español y durante sus casi tres lustros lejos de la élite llegó incluso a jugar en 2ªB, la entonces tercera categoría del fútbol español.

Con información de AFP.