"Es muy decepcionante": Bava habló de un Nacional "inoperante" y del "error de pensar en el semestre que viene"

"Fue una muy mala Copa y se terminó de decantar hoy", expresó Jorge Bava en conferencia de prensa luego del empate sin goles entre Nacional y Universitario que determinó la eliminación del equipo de la Copa Libertadores, más allá de que todavía puede clasificar a Copa Sudamericana.

"Decepcionado porque no llegamos a los objetivos a nivel internacional, no hay excusa. Teníamos la oportunidad de ganar en casa y depender de nosotros, pero fuimos inoperantes en el ataque y en el segundo tiempo se agravó porque entramos en el nerviosismo", agregó el estratega tricolor.

"Carecimos de oportunidades. Cuando controlamos el partido no supimos cómo entrar y en otros partidos no nos acompañó el resultado pero sí tuvimos situaciones de gol. Tuvimos la pelota, pero carecimos de oportunidades de gol, fue un muy mal segundo tiempo", subrayó el entrenador.

👉 Jorge Bava en conferencia de prensa: Desde el descontento de la gente por el decepcionante primer semestre hasta lo que se viene inmediatamente por el Torneo Intermedio contra Albion.



🗣️Esto dijo el entrenador de Nacional tras la eliminación por Copa Libertadores.



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Más allá de lo ocurrido, Bava también miró hacia adelante al indicar: "Tenemos que hacernos responsables y saber que tenemos cuatro partidos para cerrar el semestre, tenemos un partido en pocas horas (ante Albion) y tenemos que aferrarnos no solo por la Anual, sino por la obligación de ganar".

"Tenemos que ver cómo salimos de esto en el corto plazo, siempre hay tiempo para estar peor, pero no lo podemos permitir", analizó.

Por su parte, también manifestó: "Sería un error pensar en el semestre que viene porque tenemos que ganar lo que queda de este porque son puntos vitales en lo local y en lo internacional (pensando en la Sudamericana), tenemos que ganar".

Sobre cómo toma la molestia del hincha, sentenció: "Es lógico y justificado el disgusto que tiene porque no se pudo lograr el objetivo. La historia marca que tenemos que estar en octavos de final, es muy decepcionante que además fue una fecha antes. Más allá de que el equipo se brinda, está en un muy mal momento y tenemos que hacernos responsables. La gente apoyó y no pudimos brindar un partido para poder ganar y seguir con buenas expectativas".

Cabe recordar que al Bolso le queda la última fecha ante Coquimbo Unido donde deberá ganar para clasificarse a la Copa Sudamericana. También le serviría un empate ante el elenco trasandino si es que el conjunto colombiano supera a los incaicos.