Un maleficio que ronda hace 18 años en el Gran Parque Central: la racha que Nacional no puede romper en casa

Nacional fue eliminado de la Copa Libertadores luego de igualar 0-0 contra Universitario y estiró una racha negativa en el Estadio Gran Parque Central. El tricolor lleva 18 años sin cosechar los nueve puntos en su casa, algo que solo supo hacer dos veces en la historia.

El Bolso comenzó a oficiar como local por Copa en el GPC desde 2005 y si bien en 2007 y 2008 logró el pleno de puntos en los tres partidos disputados de su serie, no lo pudo volver a hacer hasta la actualidad. El tricolor para seguir con vida en el máximo certamen continental debía cortar la racha negativa, pero nuevamente no pudo hacerlo.

De 2016 en adelante, Nacional jugó todos sus partidos de local en fase de grupos en el Gran Parque Central y desde ese entonces nunca pudo conseguir puntaje perfecto jugando en su casa. Sí es cierto que hubo torneos anteriores donde consiguió el pleno en Montevideo, como en 2010, que sacó 6/6 (3-2 ante Deportivo Cuenca y 2-0 frente a Morelia), pero jugó un partido en el Centenario —que lo empató 2-2 con Banfield—, y en 2009, que ganó todos los partidos de local (2-1 contra Universidad San Martín de Porres y 3-1 vs. Nacional de Paraguay), pero frente a River Plate también jugó en el Centenario y lo goleó por 3-0.

Pero el tricolor tuvo varias copas donde estuvo cerca de cortar ese maleficio, al sumar siete unidades en las ediciones de 2018, 2019, 2021, 2023 y 2024. Por su parte, sus peores producciones fueron en 2017 y 2025, donde sumó apenas tres puntos, mientras que en 2014, si bien no consiguió puntos como local, la derrota frente a Newell's Old Boys por 4-2, fue en el Centenario.

Así le fue a Nacional año a año en la fase de grupos de Libertadores, en el GPC: