La importante decisión que tomó Nacional para el partido ante Coquimbo Unido por su pasaje a Copa Sudamericana

Nacional tiene en claro que en su último partido por el Grupo B de la Copa Libertadores se juega un ítem importante: clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Es por esto que el club tomó una resolución importante de cara al duelo ante Coquimbo Unido del próximo martes en el Gran Parque Central (GPC), desde la hora 21:30.

El club tricolor resolvió bajar los precios de las entradas para el partido ante el conjunto chileno por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, esto lo informó Carve Deportiva y lo confirmó Ovación con fuentes de la directiva alba.

Con esto se busca que acuda una buena cantidad de público a la casa tricolor para ir en busca de la victoria que le permita asegurarse el tercer puesto del Grupo B de la Copa Libertadores y, por ende, el pasaje a los playoffs de la Copa Sudamericana.

Desde la institución tricolor indicaron que aún no se sabe cuánto van a bajar los precios de las entradas para el choque ante el conjunto chileno, que ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Los resultados que le sirven a Nacional para acceder a la Copa Sudamericana

Sebastián Coates y la desazón del empate que eliminó a Nacional. Foto: Estefanía Leal.

El líder del Grupo B es Coquimbo Unido con 10 puntos, segundo se encuentra Deportes Tolima con siete puntos, tercero Universitario y último Nacional, ambos con cinco.

Nacional quedó eliminado porque Universitario y Tolima se enfrentan en la última fecha y si bien el tricolor puede alcanzar el segundo lugar numéricamente, en caso de ganarle a Coquimbo Unido y que los peruanos y colombianos empaten en la última fecha. Pero quedaría por debajo del equipo de Ibagué por los duelos directos, ya que si bien le ganó en el Gran Parque Central por 3-1, de visita perdió 3-0. De esta manera, el partido en Lima será una final para definir el último clasificado, con un empate que favorece al elenco cafetero.

Una de las posibilidades de Nacional para quedar tercero en el grupo es ganarle a Coquimbo Unido el próximo martes en el GPC. La otra es empatar ante el elenco chileno y esperar que Tolima derrote a Universitario en tierras limeñas, quienes también jugarán el próximo martes y al mismo horario.

Objetivo a corto plazo

Jorge Bava durante el partido entre Nacional y Universitario por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Previo a ese duelo clave ante Coquimbo Unido, Nacional debe afrontar un importante partido por la segunda fecha del Torneo Intermedio: será este sábado frente a Albion en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30.

El equipo que dirige Jorge Bava tiene en claro que no puede descuidar el plano local para no perderle pisada al líder de la Tabla Anual, Racing. La Escuelita, vigente campeón del Torneo Apertura, posee 34 unidades, mientras que el albo tiene 25.

Asimismo, el Pionero es una de las grandes revelaciones de la Liga AUF Uruguaya 2026: acumula una racha de diez partidos sin derrotas y querrá seguir por ese camino.