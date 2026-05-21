“¿Qué perdón? ¡Las bolas!”: la banca del Cacique Medina a Muslera tras el error del arquero en Libertadores

El puesto de arquero tiene esas cosas y es algo ingrato. Muchas veces héroes y otras tantas villanos, en el último partido de Estudiantes de La Plata, ante Flamengo por la Copa Libertadores, a Fernando Muslera le tocó atravesar una mala noche, de esas que luego pueden dejarte sin dormir, pero encontró la banca de sus compañeros y del entrenador, Alexander Medina, que lo apoyó en un gesto de líder.

El Pincha llegó al Maracaná con la ilusión de una victoria que lo deje como puntero en el grupo o de conseguir un punto que lo ubique segundo junto a Deportivo Independiente Medellín, a quien enfrentará en la última fecha. No fue ninguna de las dos, el equipo argentino no pudo sumar y la jugada que inclinó la balanza para el equipo brasileño fue una en la que falló el arquero uruguayo.

Después de 14 años en el Galatasaray de Turquía, Muslera llegó a Estudiantes y rápidamente se quedó con el arco del Pincha y se convirtió en uno de los referentes del equipo. En 10 meses en el Pincha ya ganó una copa de la liga y un trofeo de campeones. Los hinchas lo adoran, pero ayer no tuvo una buena noche en Maracaná, como sí había sucedido en la pasada edición de la Libertadores.

El bloque defensivo de Estudiantes de La Plata fue casi impenetrable para Flamengo durante algunos minutos, pero de a poco comenzó a claudicar y pasada la hora de juego el equipo local abrió la cuenta. A los 64 minutos, Bruno Henrique se metió en el área y la pelota pareció habérsele ido larga, Fernando Muslera salió a cortar con los pies una jugada que pudo haber solucionado yendo a buscar con sus manos y el rebote que dio el arquero le quedó a Pedro. El centrodelantero del Mengao solucionó con una rápida media vuelta y sacó un remate que no encontró una buena respuesta de Muslera.

ERROR DE MUSLERA Y GOL DE FLAMENGO: Pedro puso el 1-0 del Mengao contra Estudiantes en El Maracaná por la fecha 5 del Grupo A de la CONMEBOL #Libertadores.



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Algunos minutos más tarde, en la pasa de rehidratación, el arquero de Estudiantes, de vasta experiencia, pero con gran humildad, le pidió perdón a sus compañeros y varios de ellos se arengaron repitiendo que estaban a un gol nada más, pero el pedido de disculpas de Muslera no pasó desapercibido para el Cacique Medina.

"¿QUÉ PERDÓN? NOS SALVASTE MIL VECES." Muslera llegó a la pausa de rehidratación pidiendo disculpas por su responsabilidad en el gol de Flamengo ante Estudiantes y el Cacique Medina fue claro al responderle.



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“¡Ey! ¿Qué perdón? ¡Las bolas! Nos salvaste mil veces. ¡Dejá de romper los huevos! Vamos a olvidarnos”, le dijo el entrenador de Estudiantes de La Plata a sus jugadores, bancando a su arquero en el mal momento. El Pincha no pudo empatar el encuentro, pero definirá su clasificación dependiendo de si mismo y jugando como local en la última fecha ante Deportivo Independiente Medellín.