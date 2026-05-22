De expectativa a duro presente: los números de Carneiro, Silvera y Diente López que preocupan en Nacional

En los primeros días del año el mundo del fútbol uruguayo “conversaba” de un hecho: lo bien que se venía reforzando Nacional. Mantuvo la base, retuvo a sus tres delanteros titulares (Maximiliano Gómez, Gonzalo Carneiro y Nicolás López) y selló uno de las altas que movió el mercado: la de Maximiliano Silvera, proveniente de Peñarol.

Después de un Torneo Apertura en el que finalizó séptimo con 22 unidades y eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, esa pretemporada alba no cumplió con las expectativas.

Y esto se puede reflejar en tres de los cuatro delanteros: Carneiro, López y Silvera. Entre ellos suman siete goles, de los cuales dos fueron hechos por la Copa Libertadores.

El momento de Gonzalo Carneiro

Gonzalo Carneiro en el partido entre Nacional y Universitario. Foto: Estefanía Leal.

El delantero de 30 años aún no se afianzó como una pieza fundamental dentro del equipo tanto en la etapa de Jadson Viera como en la del actual DT, Jorge Bava.

Carneiro lleva disputados 16 encuentros entre todas las competencias, donde solo dos veces pudo completar los 90 minutos.

Si bien es cierto que una lesión muscular lo dejó afuera del elenco titular en cinco partidos, tampoco logró establecerse como una figura clave.

En su haber tiene un gol, dos asistencias, dos amarillas y una roja, que fue en la final por la Supercopa Uruguaya ante Peñarol, el pasado 1° de febrero. Ese día, el Mirasol fue campeón al vencer 4-2 al Bolso en la tanda de los penales.

Carneiro, tan solo un gol Su desempeño en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Peñarol había ilusionado al hincha de Nacional. Sin embargo, la realidad muestra que le ha costado y mucho a Carneiro poder marcar en el área rival. Solo tiene un gol y Jorge Bava le ha dado un voto de confianza al ponerlo en cinco de los 14 juegos que lleva en el Bolso.

La expectativa por Maxi Silvera

Su pase de Peñarol a Nacional generó polémica y, sobre todo, expectativa. Había marcado 30 goles en 96 encuentros con el Mirasol en las últimas dos temporadas. Y otro punto por el que Nacional lo fichó: su condición física, ya que nunca se lesionaba.

Su primer gol con el tricolor fue el 13 de febrero en la victoria 2-0 ante Wanderers por la sexta fecha del Apertura. Tras eso, padeció un desgarro que lo llevó a estar ausente de cinco partidos.

De esta manera, el atacante de 28 años acumula un total de 15 partidos, convirtió tres goles (uno de ellos fue por la Copa Libertadores), dos asistencias y una amarilla.

Los puestos de Maxi Silvera A raíz de su entrega y constancia física, Maximiliano Silvera puede moverse en el frente de ataque como, tal vez, un poco más retrasado para permitirle a otro centrodelantero compartir la ofensiva con Maximiliano Gómez. El exjugador de Cerrito lleva jugados un total de 12 partidos como “9” y tres los hizo como mediapunta.

La ausencia del goleador del 2025

Nicolás López en el partido entre Nacional y Universitario. Foto: Estefanía Leal.

El 2025 fue de ensueño para Nicolás López: fue campeón Uruguayo y el máximo goleador de Nacional con 24 festejos en 43 partidos. Esos números son muy distintos a los del 2026, donde solo tiene tres tantos, dos asistencias, una amarilla y una roja en 12 encuentros.

El no contar con la mejor versión goleadora de López es una baja fundamental para el Bolso. Es más, los tres atacantes están lejos del máximo goleador del año en Nacional, que es Maxi Gómez con 12 gritos.

Nacional debe mejorar mucho para afrontar el futuro, y uno de esos ítems a pulir es intentar elevar el nivel de estos tres atacantes para ser un equipo más feroz en ataque.