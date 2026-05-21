Cambió el historial de Nacional: de habitué en rondas finales de Copa Libertadores a sufrir la fase de grupos

Pitido del árbitro Darío Herrera y el Gran Parque Central (GPC) se vino abajo: silbidos y cánticos contra jugadores salieron de las tribunas. ¿El motivo? El golpazo de Nacional en la Copa Libertadores, algo que no es nuevo si se toman en cuenta las últimas seis ediciones.

El 0-0 con Universitario puso fin al periplo albo en la Libertadores. La decepción fue enorme porque el equipo de Jorge Bava formaba parte de un grupo en el que no había elencos brasileños y argentinos.

Alcanza con hacer un poco de revisionismo para ver que al tricolor le ha costado avanzar a a octavos.

El año pasado quedó eliminado en fase de grupos, aunque le tocó una zona bastante complicada con dos equipos brasileños, Internacional de Porto Alegre y Bahía, y Atlético Nacional de Colombia.

En esa oportunidad, el Bolso acabó en la cuarta posición y ni siquiera pudo disputar la Copa Sudamericana.

La última vez que superó la fase de grupos fue en 2024. Ahí cayó en octavos de final ante São Paulo, recordado por el fallecimiento de Juan Izquierdo tras el duelo de vuelta en el Morumbi.

Si vamos a la edición del 2023, Nacional logró acceder a los octavos de final. Sin embargo, en esa instancia se despidió del torneo al caer contra Boca Juniors por 4-2 en la tanda de los penales luego de haber igualado 2-2 en el global.

Tras esas dos clasificaciones, hubo dos eliminaciones tempranas como fueron en 2022 y 2021.

Un Nacional copero

Desde la edición de la Copa Libertadores 2015 a la 2020, Nacional se había acostumbrado a pasar la fase de grupos.

En 2015 no llegó a la fase de grupos, ya que fue eliminado en la primera fase por el Palestino de Chile.

Pasado ese duro golpe para el tricolor, vinieron dos clasificaciones a los octavos de final, pero no logró acceder a las siguientes instancias.

En 2016 lo derrotó Boca Juniors 4-3 en los penales y en 2017 lo doblegó Botafogo por un global de 3-0.

En 2018 aparece la única eliminación en fase de grupos, mientras que en 2019 alcanzó los octavos de final. Su verdugo fue Internacional con un claro 3-0 de global. Y en 2020 llegó a cuartos de final donde lo eliminó el River Plate de Marcelo Gallardo.

Ahora, a Nacional se le ha vuelto un duro escollo la fase de grupos de la Copa.