Bielsa confirmó que no renovará su contrato con Uruguay: “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”

A poco de que se dé a conocer la lista de 26 jugadores de la selección de Uruguay de cara al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos, Marcelo Bielsa anunció cuándo será el fin de su ciclo al mando de la Celeste. “Nuestro trabajo culmina con la Copa del Mundo”, indicó.

Esto fue en un evento que organizó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en el Antel Arena y contó con la participación del director técnico del combinado celeste. Además de su salida, se refirió a lo siguiente: "(Una Mundial) es un milagro para la vida deportiva de cualquier profesional; yo en particular le voy a estar agradecido a Uruguay que me haya permitido poder disfrutar de una competencia como esa".

Cabe destacar que el vínculo del director técnico argentino de 70 años con la AUF llega a su fin tras el Mundial 2026. Es por esto que el propio Bielsa se encargó de confirmar que no será renovado tras la participación de la Celeste en la cita más importante a nivel de selecciones.

Incluso Bielsa se refirió a Hugo de León en su exposición. "Escuchaba un comentario que hizo Hugo de León, un prócer del fútbol uruguayo y decía sobre cómo yo interpreté o qué propuse y cómo es el fútbol uruguayo; me pareció tan sabio y dijo que 'Uruguay no propone, sino que responde'", sostuvo.

A su vez, continuó: "En su forma de vivir el fútbol, y es absolutamente valida, más que proponer, responde. Más que impulsar la iniciativa, construye respuestas a lo que el rival le plantea. Y cuando lo escuche tan bien expresado, me hubiera gustado concientizarlo antes al comienzo. Porque equivocado o no, siempre pienso en proponer. Me encantó esa forma de describir el fútbol y, sobre todo, porque al ejercer este oficio (el de entrenador) en un país que no es el mío siempre es bueno tener muy presente lo que constituye el alma en un deporte en un país que hizo cosas enormes".

La fecha en la que Uruguay daría a conocer la lista

Todo indicaría que la selección de Uruguay daría a conocer la lista de 26 futbolistas para la Copa del Mundo 2026 el próximo 1° de junio, fecha límite en la que todos los combinados tienen tiempo para oficializar sus nóminas.

El calendario de Uruguay en la Copa del Mundo 2026

Federico Valverde festeja su gol para la selección uruguaya ante Inglaterra durante el amistoso en Wembley. Foto: AFP

La selección de Uruguay forma parte del grupo H del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El debut del elenco que dirige técnicamente el argentino Marcelo Bielsa se dará el 15 de junio ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium en Miami, Estados Unidos, a la hora 19:00.

Seis días más tarde Uruguay volverá a salir a escena nuevamente en el Hard Rock Stadium frente a Cabo Verde, a partir de la hora 19:00. Y el 26 de junio cerrará su participación frente a España en el Estadio Akron en Guadalajara, México, desde la hora 21:00.

