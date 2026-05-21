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El País Ovación Fútbol

Las lesiones no dan tregua en Peñarol: el "Indio" Fernández se sintió y quedó afuera del partido con Corinthians

El volante de 28 años no será parte del plantel Carbonero que enfrenta al Timao en un decisivo encuentro por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores.

El País
El País
21/05/2026, 20:00
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Roberto Fernández en el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras.
Roberto Fernández en el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras.
Foto: Estefanía Leal.

En la previa al decisivo partido que Peñarol juega este jueves desde la hora 21:30 por Copa Libertadores frente a Corinthians en la quinta y penúltima fecha del Grupo E, el equipo de Diego Aguirre tendrá una baja más que importante como la de Roberto Nicolás Fernández.

El "Indio" se lesionó y quedó afuera de la lista de jugadores que la Fiera tiene a disposición para este juego en el que el Mirasol tiene la última chance para seguir buscando la clasificación a los octavos de final del torneo continental de clubes y debe ganar sí o sí.

Según pudo saber Ovación, un problema muscular dejó al volante de 28 años afuera del partido por lo que ni siquiera está en el banco de suplentes en el Estadio Campeón del Siglo.

Se trata de una nueva baja por lesión para un plantel que no tiene tregua en este aspecto y que sigue siendo muy golpeado por temas sanitarios desde el inicio de la temporada.

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