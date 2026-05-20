Defensor Sporting puso a la venta las entradas para el partido con Peñarol con precios elevados para la visita

Defensor Sporting puso a la venta las entradas para el partido donde recibirá a Peñarol por la segunda fecha del Torneo Intermedio de la Liga AUF Uruguaya. Al igual que en el partido ante Nacional por el Torneo Apertura, con el costo del operativo como argumento —y al negarse el aurinegro a dividir los mismos—, el violeta colocó precios elevados para la parcialidad visitante, pero con un importante descuento para socios.

Los ingresos ya se encuentran disponibles a través de RedTickets. La parcialidad del local ingresará por la tribuna Punta Carretas – José Ricardo De León, mientras que el Carbonero será ubicado en la Alfredo Ghierra.

Los hinchas Mirasoles deberán abonar $1.976, mientras que los ingresos para socios de Peñarol costarán $1.150. Por su parte, los socios de Defensor Sporting canjearán gratis sus entradas y además tendrán la chance de comprar dos entradas de Invitados y una General. Solo los hinchas que ya hayan adquirido entradas de Invitados o Generales en otro partido del Tuerto en el campeonato, podrán acceder a dichos ingresos. El costo para Invitados es de $300 y para Generales de $600.

El partido se jugará el próximo domingo a las 18:30 horas, donde el Carbonero va por mantenerse en la cima de la Serie A, mientras que el violeta va por sus primeros puntos en el segundo torneo corto del año.

La fecha 2 del Intermedio se dará en una semana clave para Peñarol en la Copa Libertadores, que se juega seguir en carrera al recibir a Corinthians el jueves anterior, y a Santa Fe el miércoles siguiente.

En la temporada ambos se vieron las caras en el Estadio Campeón del Siglo donde empataron 1-1, en el encuentro recordado por la expulsión de Washington Aguerre y el ingreso de Germán Barbas al arco.

En la última visita de Peñarol al Franzini, el aurinegro ganó por 1-0, con gol de Leonardo Fernández, pese a jugar con 10 todo el partido por una temprana expulsión de Léo Coelho.