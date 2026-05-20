Santa Fe le ganó 2-1 a Platense y Peñarol sigue con chances de clasificar en la Copa Libertadores

Peñarol sigue con chances de clasificar a los octavos de final de Copa Libertadores y esa posibilidad se la dio Independiente de Santa Fe que se impuso 2-1 ante Platense jugando en Colombia y evitó que el conjunto argentino certifique su pasaje al grupo de los 16 mejores del torneo.

Los goles de Iván Scarpeta y Hugo Rodallega, le dieron la victoria al equipo de Pablo Repetto, que también contó con Franco Fagúndez en cancha. La visita descontó por intermedio de Augusto Lotti, pero no fue suficiente y deberá ir a buscar la clasificación a Brasil, que la conseguirá en caso de sumar un punto.

Precisamente lo contrario es lo que necesita el equipo de Diego Aguirre, ya que Peñarol, además de ganar sus dos partidos que le restan, precisa que el Calamar pierda frente a Corinthians en San Pablo para adjudicarse así el segundo lugar del Grupo E.

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