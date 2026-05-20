Defensor Sporting ofreció a Peñarol dividir costos del operativo de seguridad: la respuesta del club aurinegro

La segunda fecha del Torneo Intermedio tendrá varios partidos atractivos este fin de semana y uno de ellos será el que protagonizarán Defensor Sporting y Peñarol en el Estadio Luis Franzini a partir de la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) por la Serie B.

Y uno de los temas que siempre está en el tapete es el económico cuando un equipo en desarrollo recibe a uno de los grandes del fútbol uruguayo.

En tal sentido y para tratar de reducir costos, la directiva de Defensor Sporting le ofreció a la de Peñarol dividir los gastos que conlleva organizar y sanear un operativo de seguridad de esas características.

"Organizar un partido contra Peñarol o Nacional demanda gastos que se multiplican hasta por tres o cuatro veces comparado con un partido regular. Nuestra intención es que los costos de las entradas sean accesibles para ambas parcialidades, por eso elevamos a Peñarol la propuesta de dividir los gastos", contaron desde la directiva violeta a Ovación.

"Peñarol rechazó la propuesta, entonces ajustaremos los precios para no dar pérdidas y van a ser los mismos que contra Nacional", agregaron desde la institución del Parque Rodó.

“Defensor Sporting propuso eso y le dijimos que no”, dijeron desde Peñarol, agregando: “Nos comentaron que su idea era ‘le cobramos a sus hinchas ahora 600 pesos en lugar de 1.300 si ustedes nos pagana la mitad del operativo’”.

Hinchas de Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini. Foto: Estefanía Leal | Archivo El País

“Por supuesto que no nos parecía lo correcto y dijimos que no”, añadieron desde la interna aurinegra dando una clara argumentación: “Si hacemos eso con Defensor Sporting y le pagás la mitad del operativo siendo visitante, se lo tenés que empezar a pagar al resto de los equipos menores para que no te extorsionen con que te van a poner entradas más caras. No nos pareció lógico”.