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El País Ovación Fútbol

Defensor Sporting ofreció a Peñarol dividir costos del operativo de seguridad: la respuesta del club aurinegro

El violeta será local este domingo 24 de mayo en el Estadio Luis Franzini desde la hora 18:30 en el juego correspondiente a la segunda fecha del Torneo Intermedio.

El País
El País
20/05/2026, 12:42
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Leandro Umpiérrez con Peñarol en el Estadio Luis Franzini
Leandro Umpiérrez con Peñarol en el Estadio Luis Franzini.
Foto: Estefanía Leal

La segunda fecha del Torneo Intermedio tendrá varios partidos atractivos este fin de semana y uno de ellos será el que protagonizarán Defensor Sporting y Peñarol en el Estadio Luis Franzini a partir de la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) por la Serie B.

Y uno de los temas que siempre está en el tapete es el económico cuando un equipo en desarrollo recibe a uno de los grandes del fútbol uruguayo.

En tal sentido y para tratar de reducir costos, la directiva de Defensor Sporting le ofreció a la de Peñarol dividir los gastos que conlleva organizar y sanear un operativo de seguridad de esas características.

"Organizar un partido contra Peñarol o Nacional demanda gastos que se multiplican hasta por tres o cuatro veces comparado con un partido regular. Nuestra intención es que los costos de las entradas sean accesibles para ambas parcialidades, por eso elevamos a Peñarol la propuesta de dividir los gastos", contaron desde la directiva violeta a Ovación.

El mensaje institucional de Peñarol tras resolver adherirse a la Marcha del Silencio de este 20 de mayo

"Peñarol rechazó la propuesta, entonces ajustaremos los precios para no dar pérdidas y van a ser los mismos que contra Nacional", agregaron desde la institución del Parque Rodó.

“Defensor Sporting propuso eso y le dijimos que no”, dijeron desde Peñarol, agregando: “Nos comentaron que su idea era ‘le cobramos a sus hinchas ahora 600 pesos en lugar de 1.300 si ustedes nos pagana la mitad del operativo’”.

Hinchas de Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.
Hinchas de Defensor Sporting en el Estadio Luis Franzini.
Foto: Estefanía Leal | Archivo El País

“Por supuesto que no nos parecía lo correcto y dijimos que no”, añadieron desde la interna aurinegra dando una clara argumentación: “Si hacemos eso con Defensor Sporting y le pagás la mitad del operativo siendo visitante, se lo tenés que empezar a pagar al resto de los equipos menores para que no te extorsionen con que te van a poner entradas más caras. No nos pareció lógico”.

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