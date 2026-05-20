Peñarol adhiere a la Marcha del Silencio: la votación clave y quiénes asistieron al Consejo Directivo

El Consejo Directivo de Peñarol decidió este martes adherir a la causa de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, por lo que este 20 de mayo el club se pronunciará de manera oficial en la Marcha del Silencio que se llevará a cabo desde la hora 19:00 en Montevideo.

El tema se colocó en el orden del día de este martes y la votación fue 6-5 a favor de adherir a la causa que muchos consejeros de la institución Mirasol entienden que es humana y no política ni partidaria.

La votación dentro del Consejo Directivo para definir si el club se pronuncia o no este 20 de mayo salió favorable y fue 6-5 con los cinco votos del oficialismo más uno de la oposición, mientras que hubo cinco consejeros que votaron en contra.

La reunión de este martes tuvo la presencia del presidente Ignacio Ruglio, el vice Eduardo Zaidensztat, Alejandro González, Gonzalo Moratorio y Gonzalo Larrosa por el oficialismo, mientras que por la oposición estuvieron Edgardo Novick, Sebastián Scher, Santiago Sánchez, José Pedro Dorin, José Luis Bringa y Nicolás Ghizzo.

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