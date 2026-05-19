Peñarol 24-9 Defensor Sporting en vivo: el Carbonero se impone defensivamente y estira mejorando porcentajes

Un vacío Palacio recibe el primer juego de las semifinales entre Peñarol y Defensor Sporting. Ambos vuelven encontrarse en los playoffs por tercera temporada consecutiva, con la particularidad de que en las dos series anteriores, el Mirasol se impuso como local. Arbitrarán Alejandro Sánchez Varela, Valentina Dorrego y Martín Fernández.

El primer punto de la serie de cuartos de final es transmitido por VTV Plus, canal que se encuentra en la grilla de emisión de la red de cables del interior, Montecable para Montevideo y en Antel TV se transmite gratis, para los usuarios con un plan de Internet mayor a $1650. Para ver el contenido, además se debe asociar la cuenta con MiAntel y activar Antel TV Premium. Para verlo desde el exterior, está la opción de Antel TV Internacional, a un costo de 9,99 dólares al mes, que incluye también el fútbol uruguayo. También se emite a través de Básquet Pass, la plataforma de streaming que emite todos los partidos del torneo.

Primer tiempo

Peñarol se impuso defensivamente en el inicio, pero no pudo traducir su buena generación de tiros, con buenos porcentajes. Aún así logró comenzar al frente, al disimular los pocos aciertos con un par de puntos de corrida. Emiliano Serres agregó su cuota de afuera y Norris Cole encendió la mecha para disparar la diferencia a 16 muy temprano. 24-9 terminó liderando el Mirasol al primer descanso.

ESTADÍSTICAS EN VIVO

La previa

El Mirasol viene de no pasar zozobras ante Urunday Universitario, le ganó con tranquilidad los tres partidos y estiró a siete su racha de victorias. Por su parte, el Fusionado fue el único equipo que llegó al cuarto partido, al sacar a Malvín en lo que prometía ser la serie más pareja.

Peñarol tuvo para esta instancia un cambio obligado, el de Andrés Ibargüen por Gabriel Jaú. Para Leandro García Morales será un desafío volver a acoplar un nuevo foráneo a su estilo, sobre todo en una zona de la cancha donde el equipo se hizo fuerte en el tramo final, con un poderío grande en la toma del rebote ofensivo.

Del otro lado deberá sacarse chispas con Néstor Colmenares, que viene de ser clave en el tramo final del último juego ante Malvín. Defensor Sporting no parece ser un equipo que le siente cómoda la estructura de su rival, al tener muchos especialistas defensivos del lado contrario, como Martín Rojas —que seguro referencie a Victor Rudd— o el propio Santiago Vescovi —que puede tomar a Facundo Terra o Elijah Weaver—.