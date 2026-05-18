Nacional vs. Aguada por semifinales de la Liga Uruguaya: Earl Clark se desgarró, baja sensible del Aguatero

La serie semifinal entre Nacional y Aguada, prevista para jugarse lunes y jueves, empieza esta noche en el Polideportivo del GPC. El partido inicia a las 21:15 horas y se podrá ver en vivo por VTV, Antel TV y Basquet Pass. Por la sanción que arrastra de la fase regular, el Bolso no podrá contar con su público en todos los partidos donde juegue en su escenario.

Esta será la quinta vez que se encuentren en semifinales, con antecedentes favorables para el Aguatero, que lo venció siempre en esta instancia (tres por 3-2 y la restante 3-1). Los dos cruces restantes se dieron en el play-in de 2022 (con triunfo de Aguada por 3-2) y en las últimas finales, donde Nacional hizo historia al ser el primer equipo en revertir un 3-1, para levantar el trofeo.

Si bien el historial marca un contundente 5-1 a favor del rojiverde en series, en partidos de postemporada los números no son tan categóricos, Aguada ganó 16 contra 13 de Nacional.

La baja de Earl Clark en Aguada

Pero más allá de números, la noticia del día es la baja del americano Earl Clark, principal figura de Aguada durante la temporada, quien sufrió un desgarro en las últimas horas y el equipo solicitó a la junta médica que le permitiera hacer un recambio.

El remplazante será Jordan Williams, con pasado en Hebraica Macabi, que llega desde Minas Tenis de Brasil. Jugó este año por la Basketball Champions League Americas frente al Aguatero.