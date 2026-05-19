Peñarol vs. Defensor Sporting por semifinales de la LUB: el Carbonero, con un recambio, recibe al Fusionado

Pocas horas antes de su estreno en semifinales, Peñarol tuvo que hacer el recambio de uno de sus extranjeros. Andrés Ibargüen presentó un problema importante en una de sus rodillas y tras la aprobación de la junta médica, ya presentó al brasileño Gabriel “Jaú” Galvanini, ala pivot de 2,04 metros y 27 años que debutaría esta misma noche frente a Defensor Sporting en el Palacio Peñarol.

El último equipo del norteño fue el Kolossos Rodou de Grecia en el que promedió 11.2 puntos, 6.6 rebotes y 2.2 asistencias en la temporada. Fue campeón de la BCLA con Flamengo en 2024 y en 2023 enfrentó a Peñarol con el equipo carioca.

El equipo de Leandro García Morales, el mejor de la fase regular de la actual temporada, buscará iniciar con el pie derecho su camino rumbo a la ansiada final, aunque primero tendrá que superar a un combativo Defensor Sporting que con Gonzalo Brea como entrenador viene de vencer de forma contundente a Malvín por 3-1 en la llave de los cuartos de final. El partido va desde las 21:15 por VTV, AntelTV y BasquetPass.

¿Cómo llegan Peñarol y Defensor Sporting a las semifinales de LUB?

El Carbonero, que no podrá contar con su público en las tribunas, viene ser el mejor equipo de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol luego de finalizar la Liguilla en lo más alto, más allá de quitas de puntos que sufrió a lo largo de la temporada.

Los dirigidos por Leandro García Morales sortearon de forma contundente la llave de cuartos de final ante Urunday Universitario —un rival que llegó con 43 días de inactividad al primer cruce— al ganar por 3-0 tras victorias de 89-67, 109-86 y 87-64.

Por su parte, el Fusionado finalizó la fase regular en el quinto puesto producto de 15 victorias y 17 derrotas que lo dejaron con 47 unidades y solo por encima de Aguada tras tener mejores resultados en los cruces entre ambos en la temporada.

El equipo de Gonzalo Brea protagonizó una de las series más parejas en la previa de los cuartos de final, pero que de todas maneras pudo sortear con una victoria por 3-1 frente a Malvín con un triunfo como visitante por 92-90 y dos como local por 80-58 y 85-78, más allá de la ajustada derrota por 83-81 en el tercer punto.