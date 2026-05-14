La Liga de Ascenso tuvo su lanzamiento: así quedó el fixture completo del torneo que otorga dos cupos a la LUB

La Liga de Ascenso tuvo su lanzamiento este miércoles, donde se dio a conocer el fixture y el nuevo formato de disputa de la competición que otorgará dos cupos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28.

El torneo llevará el nombre de Alejandro Hernández, en honor al recientemente fallecido dirigente de Tabaré. Comenzará con un Clasificatorio en formato de todos contra todos, con localías ya definidas por el sorteo. Los ocho mejores avanzarán a la Liguilla, mientras que los seis restantes jugarán el Reclasificatorio.

La parte alta se jugará a una rueda más, con los mejores cuatro equipos de la primera fase obteniendo cuatro localías por sorteo, mientras que los siguientes jugarán tres. Los seis primeros avanzarán a los playoffs, mientras que los dos últimos jugarán play-in ante los dos primeros del Reclasificatorio.

Por su parte, los de abajo también jugarán a una rueda, donde además de los dos cupos a play-in, los equipos intentarán evitar los cuatro últimos lugares, que condenan a los play-out por tres descensos en disputa. Esta etapa se jugará en formato de semifinales y finales al mejor de tres, donde los perdedores de la primera instancia descenderán a la DTA 2027, junto con al perdedor de las finales.

Héctor Cameselle, presidente de la Liga de Ascenso, junto a Héctor Assir, presidente de la FUBB. Foto: Ignacio Sánchez.

Por los ascensos, el play-in se jugará con ventaja de 1-0 para los equipos provenientes de la Liguilla y será al mejor de tres. Con los dos clasificados quedará conformado el cuadro de play-offs, donde las series de cuartos de final se jugarán al mejor de tres, las semifinales al mejor de cinco y la final a un partido. Los dos finalistas serán quienes obtengan los ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28.

Verdirrojo comenzará jugando como local ante Trouville, Olivol Mundial retornará al torneo recibiendo a otro de los ascendidos, Sayago, Olimpia y Urupan se medirán en Colón, Tabaré jugará frente a Montevideo en Parque Batlle, Stockolmo comenzará en su escenario ante Lagomar, Marne se estrenará en caso ante Larre Borges y Colón se enfrentará a Albatros.

Así quedó el fixture completo

Fecha 1

Verdirrojo vs. Trouville

Olivol Mundial vs. Sayago

Olimpia vs. Urupan

Tabaré vs. Montevideo

Stockolmo vs. Lagomar

Marne vs. Larre Borges

Colón vs. Albatros

Fecha 2

Colón vs. Verdirrojo

Albatros vs. Marne

Larre Borges vs. Stockolmo

Lagomar vs. Tabaré

Montevideo BBC vs. Olimpia

Urupan vs. Olivol Mundial

Sayago vs. Trouville

Fecha 3

Verdirrojo vs. Sayago

Trouville vs. Urupan

Olivol Mundial vs. Montevideo BBC

Olimpia vs. Lagomar

Tabaré vs. Larre Borges

Stockolmo vs. Albatros

Marne vs. Colón

Fecha 4

Marne vs. Verdirrojo

Colón vs. Stockolmo

Albatros vs. Tabaré

Larre Borges vs. Olimpia

Lagomar vs. Olivol Mundial

Montevideo BBC vs. Trouville

Urupan vs. Sayago

Fecha 5

Verdirrojo vs. Urupan

Sayago vs. Montevideo BBC

Trouville vs. Lagomar

Olivol Mundial vs. Larre Borges

Olimpia vs. Albatros

Tabaré vs. Colón

Stockolmo vs. Marne

Fecha 6

Stockolmo vs. Verdirrojo

Marne vs. Tabaré

Colón vs. Olimpia

Albatros vs. Olivol Mundial

Larre Borges vs. Trouville

Lagomar vs. Sayago

Montevideo BBC vs. Urupan

Fecha 7

Verdirrojo vs. Montevideo BBC

Urupan vs. Lagomar

Sayago vs. Larre Borges

Trouville vs. Albatros

Olivol Mundial vs. Colón

Olimpia vs. Marne

Tabaré vs. Stockolmo

Fecha 8

Tabaré vs. Verdirrojo

Stockolmo vs. Olimpia

Marne vs. Olivol Mundial

Colón vs. Trouville

Albatros vs. Sayago

Larre Borges vs. Urupan

Lagomar vs. Montevideo BBC

Fecha 9

Verdirrojo vs. Lagomar

Montevideo BBC vs. Larre Borges

Urupan vs. Albatros

Sayago vs. Colón

Trouville vs. Marne

Olivol Mundial vs. Stockolmo

Olimpia vs. Tabaré

Fecha 10

Olimpia vs. Verdirrojo

Tabaré vs. Olivol Mundial

Stockolmo vs. Trouville

Marne vs. Sayago

Colón vs. Urupan

Albatros vs. Montevideo BBC

Larre Borges vs. Lagomar

Fecha 11

Verdirrojo vs. Larre Borges

Lagomar vs. Albatros

Montevideo BBC vs. Colón

Urupan vs. Marne

Sayago vs. Stockolmo

Trouville vs. Tabaré

Olivol Mundial vs. Olimpia

Fecha 12

Olivol Mundial vs. Verdirrojo

Olimpia vs. Trouville

Tabaré vs. Sayago

Stockolmo vs. Urupan

Marne vs. Montevideo BBC

Colón vs. Lagomar

Albatros vs. Larre Borges