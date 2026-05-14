La Liga de Ascenso tuvo su lanzamiento: así quedó el fixture completo del torneo que otorga dos cupos a la LUB
El torneo de los barrios cambió de formato para una temporada donde habrá tres descensos. Verdirrojo y Trouville se enfrentarán en el partido más atractivo de la primera fecha.
La Liga de Ascenso tuvo su lanzamiento este miércoles, donde se dio a conocer el fixture y el nuevo formato de disputa de la competición que otorgará dos cupos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28.
El torneo llevará el nombre de Alejandro Hernández, en honor al recientemente fallecido dirigente de Tabaré. Comenzará con un Clasificatorio en formato de todos contra todos, con localías ya definidas por el sorteo. Los ocho mejores avanzarán a la Liguilla, mientras que los seis restantes jugarán el Reclasificatorio.
La parte alta se jugará a una rueda más, con los mejores cuatro equipos de la primera fase obteniendo cuatro localías por sorteo, mientras que los siguientes jugarán tres. Los seis primeros avanzarán a los playoffs, mientras que los dos últimos jugarán play-in ante los dos primeros del Reclasificatorio.
Por su parte, los de abajo también jugarán a una rueda, donde además de los dos cupos a play-in, los equipos intentarán evitar los cuatro últimos lugares, que condenan a los play-out por tres descensos en disputa. Esta etapa se jugará en formato de semifinales y finales al mejor de tres, donde los perdedores de la primera instancia descenderán a la DTA 2027, junto con al perdedor de las finales.
Por los ascensos, el play-in se jugará con ventaja de 1-0 para los equipos provenientes de la Liguilla y será al mejor de tres. Con los dos clasificados quedará conformado el cuadro de play-offs, donde las series de cuartos de final se jugarán al mejor de tres, las semifinales al mejor de cinco y la final a un partido. Los dos finalistas serán quienes obtengan los ascensos a la Liga Uruguaya de Básquetbol 2027-28.
Verdirrojo comenzará jugando como local ante Trouville, Olivol Mundial retornará al torneo recibiendo a otro de los ascendidos, Sayago, Olimpia y Urupan se medirán en Colón, Tabaré jugará frente a Montevideo en Parque Batlle, Stockolmo comenzará en su escenario ante Lagomar, Marne se estrenará en caso ante Larre Borges y Colón se enfrentará a Albatros.
Así quedó el fixture completo
Fecha 1
Verdirrojo vs. Trouville
Olivol Mundial vs. Sayago
Olimpia vs. Urupan
Tabaré vs. Montevideo
Stockolmo vs. Lagomar
Marne vs. Larre Borges
Colón vs. Albatros
Fecha 2
Colón vs. Verdirrojo
Albatros vs. Marne
Larre Borges vs. Stockolmo
Lagomar vs. Tabaré
Montevideo BBC vs. Olimpia
Urupan vs. Olivol Mundial
Sayago vs. Trouville
Fecha 3
Verdirrojo vs. Sayago
Trouville vs. Urupan
Olivol Mundial vs. Montevideo BBC
Olimpia vs. Lagomar
Tabaré vs. Larre Borges
Stockolmo vs. Albatros
Marne vs. Colón
Fecha 4
Marne vs. Verdirrojo
Colón vs. Stockolmo
Albatros vs. Tabaré
Larre Borges vs. Olimpia
Lagomar vs. Olivol Mundial
Montevideo BBC vs. Trouville
Urupan vs. Sayago
Fecha 5
Verdirrojo vs. Urupan
Sayago vs. Montevideo BBC
Trouville vs. Lagomar
Olivol Mundial vs. Larre Borges
Olimpia vs. Albatros
Tabaré vs. Colón
Stockolmo vs. Marne
Fecha 6
Stockolmo vs. Verdirrojo
Marne vs. Tabaré
Colón vs. Olimpia
Albatros vs. Olivol Mundial
Larre Borges vs. Trouville
Lagomar vs. Sayago
Montevideo BBC vs. Urupan
Fecha 7
Verdirrojo vs. Montevideo BBC
Urupan vs. Lagomar
Sayago vs. Larre Borges
Trouville vs. Albatros
Olivol Mundial vs. Colón
Olimpia vs. Marne
Tabaré vs. Stockolmo
Fecha 8
Tabaré vs. Verdirrojo
Stockolmo vs. Olimpia
Marne vs. Olivol Mundial
Colón vs. Trouville
Albatros vs. Sayago
Larre Borges vs. Urupan
Lagomar vs. Montevideo BBC
Fecha 9
Verdirrojo vs. Lagomar
Montevideo BBC vs. Larre Borges
Urupan vs. Albatros
Sayago vs. Colón
Trouville vs. Marne
Olivol Mundial vs. Stockolmo
Olimpia vs. Tabaré
Fecha 10
Olimpia vs. Verdirrojo
Tabaré vs. Olivol Mundial
Stockolmo vs. Trouville
Marne vs. Sayago
Colón vs. Urupan
Albatros vs. Montevideo BBC
Larre Borges vs. Lagomar
Fecha 11
Verdirrojo vs. Larre Borges
Lagomar vs. Albatros
Montevideo BBC vs. Colón
Urupan vs. Marne
Sayago vs. Stockolmo
Trouville vs. Tabaré
Olivol Mundial vs. Olimpia
Fecha 12
Olivol Mundial vs. Verdirrojo
Olimpia vs. Trouville
Tabaré vs. Sayago
Stockolmo vs. Urupan
Marne vs. Montevideo BBC
Colón vs. Lagomar
Albatros vs. Larre Borges
Fecha 13
Verdirrojo vs. Albatros
Larre Borges vs. Colón
Lagomar vs. Marne
Montevideo BBC vs. Stockolmo
Urupan vs. Tabaré
Sayago vs. Olimpia
Trouville vs. Olivol Mundial
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Malvín 83-81 Defensor Sporting: el Playero estira la serie con un agónico triple de Carlton Guyton
Peñarol 87-64 Urunday Universitario: el Carbonero se metió a semifinales con una gran versión en ambos costados
Nacional 100-78 Biguá: el tricolor se impuso desde la defensa y se convirtió en el primer clasificado a semis
Defensor Sporting 80-58 Malvín en vivo: el Fusionado vapuleó a Malvín y quedó a un triunfo de las semifinales
Aguada 87-74 Hebraica Macabi: el rojiverde controló la ventaja liderado por sus extranjeros y estira la serie
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