Nacional 25-27 Aguada en vivo por la LUB: el Aguatero remontó un inicio incómodo en el primer cuarto

Solo uno de los dos podrá estar en la gran final de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025/26. Nacional y Aguada reeditan la final de la última temporada, pero en este caso en el marco de las semifinales con todo lo que eso implica para ambas instituciones.

El Bolso, vigente campeón, apuesta a conseguir el bicampeonato, mientras que el Aguatero se apronta para pelear un lugar en la final y así intentar recuperar el trono de un certamen que ganó cuatro veces en su historia bajo esta denominación.

Por un lado, el tricolor jugará sin sus hinchas por la sanción que arrastra, mientras que por el otro la visita no contará con Earl Clark que se desgarró, aunque tendrá su recambio en Jordan Williams, con pasado en Hebraica Macabi, que llega desde Minas Tenis de Brasil.

Nacional 25-27 Aguada:

1C: Nacional 25-27 Aguada:

Inicio parejo en el Polideportivo del Gran Parque Central, donde ambos se fueron entregando la posesión del marcador. Es que tras un inicio donde la visita estaba 10-8, el Bolso puso un parcial de 10-0 que le permitió a los de Álvaro Ponce poner la máxima diferencia de ocho puntos, pero poco a poco eso cambió.

Es que los de Leandro Taboada pusieron un 17-7 que lo mandó al cierre del primer cuarto con ventaja de dos puntos y un reparto de goleo interesante. En la última pelota del primer cuarto, Conno Zinaich llegó a su tercera falta personal y se comprometió.

Tres triples por lado, también gestaron un primer cuarto muy goleado en el inicio del primer punto de semifinales.

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