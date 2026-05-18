Peñarol pierde una pieza clave para la definición de la Liga: Andrés Ibargüen sufrió una lesión de rodilla

Peñarol atraviesa horas de preocupación en la previa de las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol que comenzará a disputarlas este martes 19 frente a Defensor Sporting desde las 21:15 horas en el Palacio Peñarol.

Según informó el periodista Alen Banewur y confirmó Ovación, el club solicitó una junta médica por la lesión de Andrés Ibargüen y entre este domingo y lunes se le realizarán estudios de imagen para determinar la gravedad exacta del problema físico.

Los primeros indicios marcan que se trataría de una lesión importante en una de sus rodillas, situación que obligó a la dirigencia aurinegra a comenzar a evaluar posibles alternativas para reemplazar a una de sus fichas extranjeras de cara a la definición del campeonato.

El tiempo juega en contra de Peñarol que difícilmente consiga un reemplazo del colombiano para el primer encuentro de semifinales y crecen las posibilidades de que dispute este partido solamente con dos extranjeros.

Sin embargo desde el club son optimistas: "Estamos trabajando para que se pueda cerrar la llegada de un remplazo urgente y que esté en el primer partido contra Defensor Sporting", dijo Santiago Sánchez a Ovación.

El interno colombiano había llegado esta temporada a Peñarol tras un destacado recorrido internacional y rápidamente se convirtió en una pieza importante dentro del equipo de Leandro García Morales. Con presencia física, intensidad defensiva y capacidad para jugar cerca del aro, Ibargüen aportó solidez en ambos costados de la cancha durante la campaña carbonera.

Además, la "pantera" venía de ser una de las figuras del último encuentro de Peñarol ante Urunday Universitario con 16 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias.

🇨🇴 Pantera dominando ambas pinturas se convirtió en el jugador MAXX del juego 3 🔥 pic.twitter.com/TY65BagwdK — PEÑAROL | Basketball (@BasketCAPuy) May 12, 2026

No es la primera vez que el aurinegro debe modificar su plantel por problemas físicos. Meses atrás ya había realizado el retorno de Jy’lan Washington justamente para cubrir una baja del colombiano.

La posible ausencia de Ibargüen aparece como un golpe sensible para Peñarol en un momento clave de la temporada, donde el carbonero busca volver a pelear por el título de la Liga Uruguaya y mantenerse competitivo en unas semifinales que prometen máxima exigencia.