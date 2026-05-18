Cabo Verde, rival de Uruguay en el Mundial, tiene su lista: dónde juegan y el futbolista captado por LinkedIn

El pasado 13 de octubre fue un día histórico para la selección de Cabo Verde porque consiguió su pasaje a la Copa del Mundo por primera vez en la historia y el sorteo del Mundial 2026 dictaminó que va a compartir el Grupo H con la selección uruguaya, a la que se enfrentará el próximo 21 de junio desde las 19 horas. Este país que tiene al portugués como idioma oficial, una superficie de poco más de 4.000 kilómetros y 524.000 habitantes, tiene la particularidad de que no cuenta con futbolistas en las grandes ligas o —al menos— activos en ellas.

El entrenador Pedro Leitao Brito, apodado Bubista, presentó este lunes por la mañana a sus 26 jugadores convocados para el Mundial de 2026, entre los que hay 21 con actualidad en ligas del fútbol europeo (Portugal, Turquía, España, Bulgaria, Rusia, Chipre, Países Bajos, Hungría, Finlandia, Irlanda y Rumania).

Entre ellos está el curioso caso curioso de Robero Lopes, que es conocido como Pico. El defensor nacido en Irlanda y que juega en el Shamrock Rovers de ese país, fue contactado por LinkedIn en 2019. “Yo no hablaba portugués y usaba LinkedIn principalmente para la universidad. Al ver ese mensaje creí que era spam. Por suerte me escribieron de nuevo en inglés y ahí comenzó una increíble aventura”, confesó en algunas entrevistas.

Pico Lopes con la selección de Cabo Verde. Foto: @pico_lopes.

Tras el anuncio del plantel para el Mundial de 2026, los Blue Sharks ya han trazado una ruta que comenzará en aguas nacionales y terminará en Estados Unidos. La ruta comienza con un recorrido por algunas islas, del 20 al 24 de mayo. Luego, los Tiburones Azules llegarán a Portugal para un partido amistoso contra Serbia el 31 de mayo en el Estadio Restelo. Luego les espera el viaje a Estados Unidos, donde, antes de que comience la Copa del Mundo, disputarán un segundo partido de preparación, esta vez contra Bermudas, en Connecticut.

El actual plantel, que sentenció la clasificación al Mundial, tiene futbolistas en la Primera División de Portugal (Casa Pia, Estrela Amadora, Vitoria y Chaves), también uno en la MLS de Estados Unidos, en la máxima categoría de Arabia Saudita y luego repartidos en Leganés de la Segunda de España, Istanbul Basaksehir de Turquía o Maccabi Tel Aviv de Israel.

Pedro Leitao Brito, entrenador de Cabo Verde. Foto: @fcfcomunica.

El proyecto de Cabo Verde en un Mundial se comenzó a trabajar hace 20 años por parte de la federación africana. Así, este país formado por un archipiélago ubicado en el Océano Atlántico dirá presente el próximo año en la cita mundialista y ocupó el 22° casillero entre las 48 selecciones que tendrán su lugar. Desde comienzos de los 2000, la Federación Caboverdiana de Fútbol encaró la tarea estratégica de rastrear a los hijos de aquellos ciudadanos que abandonaron el país y desarrollaban sus carreras en clubes europeos. Y gracias a las reglas de elegibilidad de la FIFA, muchos de estos futbolistas pudieron representar a la tierra de sus padres. El resultado fue un salto competitivo que convirtió a esta selección en un equipo respetado dentro de África.

El DT, Bubista, fue futbolista de equipos como Badajoz de España y Estoril de Portugal. Con DT fue asistente de la selección de Cabo Verde entre 2007 y 2013, y actualmente está en el cargo como entrenador principal desde el 2020.

CONVOCADOS

La lista de convocados de Cabo Verde.

Arqueros

Josimar Dias 'Abuela' o 'Vozinha' ( G.D. Chaves - Portugal)

- Portugal) Márcio da Rosa ( F.C. Montana 1921 - Bulgaria)

- Bulgaria) Carlos Santos (San Diego Loyal/Wave - EE. UU.)

Defensas

Steven Moreira ( Columbus Crew - EE. UU.)

- EE. UU.) Wagner Pina ( Trabzonspor - Turquía)

- Turquía) Juan Pablo Fernandes ( Oțelul Galați - Rumania)

- Rumania) Sidny Lopes Cabral ( S.L. Benfica B - Portugal)

- Portugal) Logan Costa ( Villarreal C.F. - España)

- España) Roberto Lopes 'Pico' ( Shamrock Rovers - Irlanda)

- Irlanda) Kelvin Pires ( SJK Seinäjoki - Finlandia)

- Finlandia) Iarique Tavares 'Stopira' ( S.C.U. Torreense - Portugal)

- Portugal) Edilson Borges 'Diney' (Al Bataeh - Emiratos Árabes Unidos)

Mediocampistas

Jamiro Monteiro ( PEC Zwolle - Países Bajos)

- Países Bajos) Telmo Arcanjo ( Vitória Guimarães - Portugal)

- Portugal) Yannick Semedo ( S.C. Farense - Portugal)

- Portugal) Laros Duarte ( Puskás Akadémia - Hungría)

- Hungría) Deroy Duarte ( Ludogorets Razgrad - Bulgaria)

- Bulgaria) Kevin Pina (F.K. Krasnodar - Rusia)



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