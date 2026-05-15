Brian Rodríguez llegó a Uruguay para la preparación del Mundial 2026 con la selección: "Muy feliz de estar acá"

Brian Rodríguez fue el siguiente futbolista en sumarse a los entrenamientos de la selección de Uruguay en el Complejo Celeste, donde parte del plantel comenzó a reunirse bajo las órdenes de Marcelo Bielsa mientras empieza la cuenta regresiva hacia el Mundial en Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Después de la llegada de Sebastián Cáceres, el extremo del América de México arribó este viernes con una sonrisa por el regreso al país y la ilusión intacta de ganarse un lugar en la lista definitiva de 26 futbolistas que Uruguay confirmará el próximo 30 de mayo.

“Siempre es lindo estar en el país, respirar el aire de Uruguay, creo que eso para nosotros es vida, la verdad. Muy feliz de estar acá”, expresó apenas pisó suelo uruguayo, en diálogo con la radio Sport 890.

Rodríguez llegó tras cerrar la temporada con el Club América, donde atravesó un buen momento individual, aunque con el sabor amargo de no haber podido coronarlo con títulos.

“Muy bien, muy bien. Vengo de una seguidilla de goles y buenas actuaciones. Muy triste obviamente por la eliminación en el último partido, quedar afuera no es nada lindo y terminar la temporada así tampoco, sin ningún título tanto en Concachampions como en la Liga MX. Triste por eso, pero a nivel personal muy contento”.

Ya instalado otra vez en el entorno de selección, el atacante valoró el reencuentro con sus seres queridos y con el grupo que buscará llegar de la mejor forma a la cita mundialista en Norteamérica.

“Venir acá, ver a todos los amigos, la familia, reencontrarnos con compañeros en el Complejo Celeste, creo que eso va a ser la armonía del día a día, y encarar lo que es un Mundial que es el sueño mayor. Muy feliz”.

Con la prelista de 55 futbolistas ya enviada por la Asociación Uruguaya de Fútbol a la FIFA, Brian sabe que empieza una carrera contrarreloj por meterse en la nómina definitiva.

“Muy bien, muy ilusionado, muy feliz. Detrás de cada uno hay una familia también que está a la expectativa por todo lo que se viene, y uno más que nada también trabajar y demostrar que tiene que estar ahí”.

También se refirió al grupo que le tocará afrontar a la Celeste y dejó claro que no hay espacio para confiarse: “Muy difícil, muy difícil. Muchos dicen que es un grupo más o menos ahí, pero yo no creo eso, creo que cada selección tiene su mérito, por algo están ahí. Va a ser muy difícil obviamente y conocer a los rivales un poquito más en los días que quedan”.

Con varios jugadores todavía pendientes de sumarse y otros aguardando la evolución de lesiones, como José María Giménez y Giorgian de Arrascaeta, Rodríguez puso el foco en aprovechar estos días de preparación y en fortalecer la convivencia del grupo.

“Sin dudas creo que ahora tenemos un margen de días para preparar eso, para la gente que no tuvo tantos minutos deseados en cada equipo. Así que prepararemos de la mejor manera, estar juntos, creo que va más allá de eso, estar unidos en el Complejo, en nuestro país, si Dios quiere que se haga el partido en el interior que va a ser fundamental para nosotros. Eso más que nada: estar feliz acá”.