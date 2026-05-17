En pleno furor por el álmbun del Mundial, uruguayos crean aplicación para intercambiar figuritas: cómo funciona

El Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos está a la vuelta de la esquina y el furor por el álbum de figuritas Panini es grande. Muchos fanáticos ya completaron la colección, otros están muy cerca, algunos van un poco más lento y varios ni siquiera comenzaron a la espera de que la pelota empiece a rodar en Norteamérica.

Pero en medio de toda esa locura, dos uruguayos tuvieron una idea que lograron plasmar en una aplicación para que los amantes de esta colección puedan ordenarse sin complicarse y además, hacer intercambios físicos tras el primer paso virtual.

Se trata de Figurapp, una app para trackear figuritas del Mundial y que además, vía GPS le muestra a los usuarios los coleccionistas que están cerca para hacer efectivo el cambio de los stickers.

Todo esto se le ocurrió a Gastón Añón en 2018, cuando estaba coleccionando las figuritas de esa Copa del Mundo de Rusia y además, cursaba la carrera de ingeniería en la facultad.

“La idea surgió hace mucho, cuando en Rusia 2018 vi que se seguía cambiando las figuritas de manera media desordenada. En ese momento estaba en la facultad de ingeniería y dije ‘che, ¿podría inventar algo para que esto sea más fácil no?’ Y bueno, fue mutando todo hasta el producto que tenemos hoy. Si bien existen algunas aplicaciones de trackeo de figuritas, una que mezcle amigos no hay”, le contó a Ovación Gastón Añón, Tecnólogo en Informática.

El radar, una de las funciones que presenta Figurapp, la aplicación para intercambiar figuritas del Mundial. Foto: Gentileza.

Acerca del funcionamiento de la aplicación, el creador expresó: “Por ejemplo, mañana tenemos un asado con los gurises y ya sabemos qué figuritas tiene repetidas él y cuáles me faltan a mí porque la app te hace el match automático. Además se le agrega el picantito de que tenés un ranking entre tus amigos de quién va primero, quién va segundo”.

“También te tira estadísticas de la aplicación como ‘hoy pegaste tantas figuritas’, vas determinada cantidad de selecciones completadas’ y se le agrega la parte linda también, que es que ahora todo el mundo se junta en el shopping con la aplicación descargada o podés tener un radar configurable de hasta 5 kilómetros de radio donde podés encontrar coleccionistas cercanos si es que no tenés amigos que están coleccionando el álbum”, remarcó.

Nicolás Viera es programador, pero amigo de Gastón y entre tantas charlas, juntadas, asados, salidas y viajes, salió el tema de este proyecto y Nico no lo dudó. Se subió al barco y comenzaron a trabajar. "El creador intelectual es él", dijo Viera a Ovación, agregando: "Me contó la idea hace tiempo y me gustó la visión porque había un lindo mercado como para hacer eso. Yo lo único que hice fue aportar mi impronta para las diferentes cosas que fueron surgiendo porque ideas había un montón, pero había que canalizarlas un poco porque en principio la idea era más como una red social de coleccionistas, abierta a todo tipo de figuritas, pero como se venía el Mundial ahora se hizo específicamente para eso".

"La aplicación llegó para facilitar todo lo que hoy en día puede facilitarte un teléfono celular porque veíamos que con el tema de las figuritas había un método muy arcaico y que estaba quedando obsoleto porque ves a toda la gente con el papelito o el álbum en un excel con las que te faltan o las repetidas. Entonces la idea era darle la facilidad a la gente para que en el celular tengan su álmbum organizado y bien gestionado. También acerca a gente que capaz ni se conoce ni son cercanos, pero que tienen las figuritas que ellos necesitan", explicó Viera.

Una de las funciones que presenta Figurapp, la aplicación para intercambiar figuritas del Mundial. Foto: Gentileza.

Por otra parte, Añón destacó otra utilidad de la aplicación: "Algo no menor y que fue una idea que tuvimos con Nico es que hay hermanos que coleccionan el álbum juntos, entonces llevar el control si uno está en la casa y otro estudiando en el liceo o facultad o en un club deportivo o de viaje, se complicaba. Con Figurapp podés vincular el álbum con tu hermano, entonces todo lo que haga él con las figuritas se va a ver reflejado en el momento en la aplicación y en tu celular".

La llegada de la aplicación también quiere traer a escena viejos valores de los coleccionistas en plena Era Digital: "Lo que quisimos hacer también fue reflotar esa costumbre de tener que juntarse a interactuar y cambiar. Esta app lo hace por el tema de que te recomienda usuarios cercanos que tienen las figuritas que a vos te faltan y que además están a un radio de 5 kilómetros como máximo".

El tema de la seguridad también juega su papel y en ese sentido, Gastón Añón contó una anécdota que se generó ni bien salió al mercado Figurapp: "Yo hago procesos para que los desarrolladores puedan sacar su código lo más rápido posible y sin fallas, además de hacer que la la aplicación sea escalable. Por ejemplo, ahora recién estamos empezando, pero si el mes que viene hay más de 3.000 descargas, la infraestructura va a escalar y a eso me dedico yo. Y el objetivo es escalar con seguridad porque por ejemplo a las tres horas de salir en Apple con Figurapp nos atacaron desde Francia. Y ahí si yo no hubiera aplicado las las medidas necesarias, nos hubieran tirado el servidor".

La aplicación ya está disponible para IOS y se puede descargar acá, también tiene un acceso anticipado a Andriod, plataforma desde la que se podrá obtener la app en los próximos días y por supuesto también tiene un sitio web.