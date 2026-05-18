España perdería una pieza clave para el Mundial: Fermín López, figura del Barcelona, se fracturó y será operado

España, uno de los rivales de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026, recibió una durísima noticia en las últimas horas: Fermín López sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho y hay grandes chances de que se pierda la Copa del Mundo.

El futbolista del Barcelona se lesionó durante el encuentro frente a Real Betis por La Liga y, tras realizarse estudios médicos este lunes, el club catalán confirmó oficialmente la gravedad de la lesión y que el jugador será sometido a una intervención quirúrgica.

Según medios españoles como MARCA, los tiempos estimados de recuperación rondan entre seis y ocho semanas, algo que deja prácticamente descartada su presencia en la cita mundialista que comenzará en junio en Estados Unidos, México y Canadá.

La baja representa un golpe sensible para el entrenador Luis de la Fuente, ya que Fermín llegaba en un gran momento futbolístico y aparecía como una fija para integrar la convocatoria definitiva de España.

El mediocampista de 23 años venía siendo una pieza importante en Barcelona y cerraba una temporada destacada con goles, asistencias y protagonismo en el equipo culé.

Así lo informo de manera oficial el Barcelona en sus redes sociales: "El jugador del primer equipo Fermín López sufrió durante el partido de ayer una fractura en el quinto metatarso del pie derecho. El jugador será sometido a tratamiento quirúrgico".

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧 𝗠𝗘̀𝗗𝗜𝗖



El jugador del primer equip Fermín López va patir durant el partit d’ahir una fractura al cinquè metatarsià del peu dret.



El jugador serà sotmès a tractament quirúrgic. pic.twitter.com/Exo4AxdPn2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) May 18, 2026

España comparte grupo mundialista con Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, por lo que la ausencia de Fermín modifica el panorama de una selección que también arrastra algunas dudas físicas en otros futbolistas importantes como Lamine Yamal.

El "crack" de Barcelona atraviesa uno de los mejores momentos de su corta carrera y ya es una de las grandes figuras del fútbol mundial y sin dudas de la selección de España, pero una lesión muscular encendió las alarmas de cara al Mundial 2026.

El joven de 18 años sufrió una rotura parcial en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante un partido ante Celta de Vigo y quedó descartado para el cierre de la temporada con el conjunto catalán.

De todas formas, tanto en Barcelona como en la selección española son optimistas con su recuperación y esperan que pueda llegar en condiciones para la Copa del Mundo, aunque manejando con cautela los tiempos para evitar una recaída.