¿Luis Suárez tendría que haber sido reservado para el Mundial? La contundente respuesta de cuatro periodistas

Marcelo Bielsa dejó afuera a Luis Suárez de la prelista de Uruguay para el Mundial 2026, una decisión que dividió aguas entre los hinchas de la Celeste. Ante el debate, Sábado Show consultó a cuatro periodistas especializados para conocer sus posturas sobre la ausencia del histórico delantero en la nómina preliminar presentada ante la FIFA. A continuación, las opiniones de Óscar Belo, Iñaki Goicoechea, Gabriel Regueira y Valentín Fletcher.

Óscar Belo - periodista

Oscar Belo. Foto: Archivo

Seguro que sí. A diferencia de otros mundiales llegamos en el rubro delanteros muy abajo: tenemos la falta de fútbol de Darwin Núñez, a (Federico) Viñas que es un buen delantero pero no se termina de afianzar en la selección y ha tenido varias lesiones, y a Rodrigo Aguirre que está bien que se haya metido pero no es un centro delantero que rompa los ojos. Creo que tenerlo a Suárez como respaldo entre los reservados era una tranquilidad.

Iñaki Goicoechea - periodista

Iñaki Goicoechea Foto: @inakign

Yo creo que no, hay que cerrar etapas. Él decidió hacerlo en medio de las Eliminatorias, con un partido de despedida mientras se jugaba la clasificación y dejando declaraciones que pusieron más tensión a la interna. Podría haber sido un buen complemento para el plantel en el Mundial, pero sus antecedentes en este rol no son buenos. Agradecimiento eterno para el mejor nueve que vi jugando para la selección, pero ahora hay que concentrarse en encontrar soluciones con las herramientas que tenemos. Porque en el fútbol de hoy, los goles, no solo se hacen con los delanteros.

Gabriel Regueira - periodista

Nota a Gabriel Regueira, relator de futbol uruguayo, frente a El Pais en Montevideo, ND 20240429, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Yo no solo lo reservaría, sino que lo confirmaría para el plantel de 26 jugadores. Jerarquiza el equipo, tiene una trayectoria que hace que los rivales estén pendientes, y en un plantel que no está firme desde lo anímico él realza cualquier situación complicada. Suárez era fundamental para este plantel. Es cierto que ya no corre con la potencia de antes, pero, como dicen los pibes ahora, Suárez tiene aura. Tiene una épica y mística juegue donde juegue. Podía aportar hasta media hora por partido cuando la cosa estuviera complicada con una asistencia o un tiro libre. Tiene ese no sé qué que solamente tienen los grandes.

Valentín Fletcher - periodista

Valentin Fletcher Estefania Leal/Archivo El Pais

Yo creo que Suárez debió haber sido reservado. Si se tiene en cuenta el bajo nivel de los jugadores uruguayos, y la falta de gol y de jerarquía de nuestros delanteros, sin dudas dejar a Luis Suárez afuera del Mundial es una falta de respeto a nuestras posibilidades deportivas. Gracias a Bielsa, nuestros rivales están festejando.