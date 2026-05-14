"Es historia viva”: el DT del Inter Miami llenó de elogios a Luis Suárez tras su regreso a la titularidad
Guillermo Hoyos destacó la vigencia del delantero uruguayo luego del partido ante Cincinnati y aseguró que “siente al fútbol con su corazón”. Además, remarcó que supera los 600 goles en su carrera.
Luis Suárez volvió a ser titular con el Inter Miami y, una vez más, dejó sensaciones positivas dentro del equipo estadounidense. Luego del encuentro frente a Cincinnati por una nueva fecha de la MLS, el entrenador Guillermo Hoyos se deshizo en elogios hacia el delantero uruguayo y lo definió como “historia viva del fútbol”.
“Luis se manifiesta por sí mismo”, comenzó diciendo el técnico argentino al ser consultado por el presente del atacante salteño, que sigue siendo una de las grandes referencias ofensivas del conjunto rosa.
Más adelante, Hoyos profundizó en la admiración que siente por Suárez y destacó no solo sus números, sino también su manera de vivir el fútbol: “Es un jugador de los históricos y parte de la historia viva de hoy en día, con más de 600 goles en su haber”.
El entrenador del Inter Miami también valoró la pasión y la conexión que el uruguayo mantiene con el juego pese al paso de los años. “Es un trabajo que ha hecho toda su vida y siente al fútbol con su corazón. Él siente el área como su gran aliada. Yo lo único que hago es ponerlo en cancha para que haga lo que mejor hace”, expresó.
Guillermo Hoyos, DT de @InterMiamiCF, habla sobre la titularidad de Luis Suárez.— MLS Español (@MLSes) May 13, 2026
También le cuenta a @soyantosports qué comunicación ha tenido con Scaloni sobre @Argentina. pic.twitter.com/9hOh1qDhQa
Las palabras de Hoyos llegan en un momento especial para Suárez, que continúa siendo protagonista en la MLS y demostrando vigencia en un plantel repleto de figuras internacionales. A sus 39 años, el delantero uruguayo sigue sumando minutos, goles y reconocimiento, manteniéndose como una pieza importante para el Inter Miami y en medio de rumores que lo vinculan con un posible regreso a la selección uruguaya.
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