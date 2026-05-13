Deportivo LSM le ganó 1-0 a Durazno, el partido que enfrentó a los equipos de Luis Suárez y Diego Forlán

Deportivo LSM, en su primer año de competencia, logró el ascenso desde la Divisional D y la Primera Divisional C y en su estreno en la tercera categoría del fútbol uruguayo tuvo un muy buen comienzo porque tras dos partidos, es uno de los líderes de su serie ya que ganó ambos encuentros.

Luego de superar 1-0 a Canadian en la primera fecha, repitió el resultado en la segunda fecha en un encuentro muy especial porque del otro lado estaba Durazno. De esta forma se enfrentaron el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi con el de Diego Forlán.

El único gol del partido llegó en la primera parte cuando iban 15 minutos y por intermedio de Gastón Poncet que aprovechó una pelota suelta dentro del área. Un remate a colocar se metió en el arco duraznense luego de que el esférico pegara en el palo.

El encuentro, en general, fue parejo. Deportivo LSM, dirigido por Rafael Canovas, fue superior en la primera parte, sobre todo en los primeros 20 minutos en los que encontró el gol. Si bien no sufrió demasiado en el resto del encuentro, los dirigidos por Manuel Ojalvo contaron con una mayor posesión, pero sin poder vencer al arquero Kevin Larrea. Cuando ya se jugaban los descuentos, el equipo del interior del país quedó con 10 por la expulsión de Ezequiel Umpiérrez.

Con este resultado, Durazno perdió el invicto en la Serie B luego de haber iniciado con un triunfo ante Parque del Plata por 2-1 y de esta forma queda en la sexta posición con los mismos puntos que Platense que también ganó uno y empató el restante.

¿Cómo están las posiciones de la Divisional C?

En la Serie B, donde están Deportivo LSM y Durazno, hay tres líderes. Uno de ellos es el equipo de Luis Suárez y Lionel Messi, mientras que Artigas y Lito son los otros equipos que tienen seis unidades tras haber ganado los dos partidos que disputaron.

Salus se ubica cuarto con cuatro unidades, mientras que la quinta y sexta posición son para Platense y Durazno con tres puntos. Parque del Plata suma uno, mientras que Canadian, Potencia y Basañez no tienen unidades.

En la Serie A, Rampla Juniors es uno de los líderes con seis puntos junto a Bella Vista, Rocha y Deustcher. Tres unidades suman Deportivo Italiano y Alto Perú, mientras que Mar de Fondo, Frontera Rivera y Los Halcones, aún no sumaron.

La Serie C no tiene equipos con puntaje perfecto, pero es liderada por Deportivo Colonia y Terremoto que suman cuatro cada uno. Bella Italia, Huracán Buceo, Gorriones, Salto y Sud América tienen tres. Villa Teresa y Villa Española aún no ganaron.

El formato de la Divisional C

Cabe recordar que los tres equipos que ganen las series —además del mejor segundo— disputarán las semifinales del Torneo Inicial que es el que se está jugando en este momento. Los ganadores irán a la final y ese será el campeón del Torneo Inicial y se asegurará un lugar en la definición por el ascenso.

Los seis mejores de cada serie, además, disputarán el Torneo Final donde se enfrentarán todos contra todos a una rueda. El mejor de esa competencia será el campeón de la temporada y se quedará con el primera ascenso a la Segunda División, mientras que el segundo enfrentará al campeón del Torneo Inicial para conocer el segundo ascendido.