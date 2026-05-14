La molestia de los hinchas de Nacional por los precios fijados por Montevideo City Torque para el Intermedio
Los hinchas del albo se mostraron disconformes con el monto que fijó el Ciudadano para el partido de este viernes en el Estadio Charrúa para dar comienzo al segundo torneo corto de la Liga AUF.
Montevideo City Torque recibe a Nacional este viernes 15 de mayo en el Estadio Charrúa para dar comienzo al segundo torneo corto de la Liga AUF Uruguaya. Desde la hora 20:00 tricolores y Ciudadanos se cruzan en el debut por el Torneo Intermedio.
El local dio a conocer ayer los precios para dicho encuentro, lo que provocó molestia en los hinchas del Bolso, a quienes se les adjudicó la Tribuna Bolivia.
El costo será de 700 pesos para los socios tricolores y 900 pesos para el público general. Esto llevó a que varios de los fanáticos demostrara su disconformidad en los comentarios del posteo del Ciudadano.
Mientras que los socios de la parcialidad local ingresarán gratis y la general tendrá un costo de 500 pesos. Los boletos se consiguen a través de la web cobraticket. Menores de 11 años ingresan gratis, acompañados de un adulto.
Liiiiiiiiiindo viernes de fubol en casa.— Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) May 13, 2026
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Nacional celebra este 14 de mayo su cumpleaños número 127 y para ellos divulgó un video en redes sociales.
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