La molestia de los hinchas de Nacional por los precios fijados por Montevideo City Torque para el Intermedio

Montevideo City Torque recibe a Nacional este viernes 15 de mayo en el Estadio Charrúa para dar comienzo al segundo torneo corto de la Liga AUF Uruguaya. Desde la hora 20:00 tricolores y Ciudadanos se cruzan en el debut por el Torneo Intermedio.

El local dio a conocer ayer los precios para dicho encuentro, lo que provocó molestia en los hinchas del Bolso, a quienes se les adjudicó la Tribuna Bolivia.

El costo será de 700 pesos para los socios tricolores y 900 pesos para el público general. Esto llevó a que varios de los fanáticos demostrara su disconformidad en los comentarios del posteo del Ciudadano.

Mientras que los socios de la parcialidad local ingresarán gratis y la general tendrá un costo de 500 pesos. Los boletos se consiguen a través de la web cobraticket. Menores de 11 años ingresan gratis, acompañados de un adulto.

Liiiiiiiiiindo viernes de fubol en casa.



Entradas ya a la venta 📲 https://t.co/BrPLaQ0i4O pic.twitter.com/stEIfyYU3l — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) May 13, 2026

Nacional celebra este 14 de mayo su cumpleaños número 127 y para ellos divulgó un video en redes sociales.