Nacional celebra hoy su aniversario número 127: mirá el video que divulgó en redes sociales por su cumpleaños

Un 14 de mayo de 1899 un grupo de jóvenes estudiantes fundaron el Club Nacional de Football. Pasaron 127 años de esa reunión que convocó a representantes de dos clubes (Montevideo Football Club y Uruguay Athletic Club, del barrio La Unión), que buscaban con la formación de una nueva institución, plantearle oposición a los clubes de ascendencia extranjera que hacía algunos años estaban practicando el novedoso deporte que, día a día, convocaba mayor cantidad de adeptos. Así surgió Nacional, club que desde el primer momento se caracterizó por su carácter criollo y nacionalista, como quedó de manifiesto con elección de su nombre.

Hoy el tricolor, el actual Campeón Uruguayo, celebra un nuevo año y para eso divulgó un video en redes sociales. En este se enseñan imágenes antiguas del ingreso al viejo Gran Parque Central, sus primeros partidos y trofeos, haciendo énfasis en el número de cumpleaños.

"Hace 127 años nació una historia que se convirtió en identidad, pasión y orgullo para generaciones enteras; 127 años defendiendo nuestros colores; 127 años haciendo del amor por el Decano una forma de vida", dice el posteo con el que el albo publicó el video.

Y cierra: "Porque Nacional no se explica, se siente. Y se hereda".

Hace 127 años nació una historia que se convirtió en identidad, pasión y orgullo para generaciones enteras.



127 años defendiendo nuestros colores.

127 años haciendo del amor por el Decano una forma de vida.



Porque Nacional no se explica, se siente.

Y se hereda.



¡Felices 127… pic.twitter.com/eYxyhEcxQj — Nacional (@Nacional) May 14, 2026

Tras lo que un mal primer semestre deportivo, el club volvió a la victoria ante Cerro para cerrar el Apertura con goleada y este viernes iniciará el Torneo Intermedio ante Montevideo City Torque en el Estadio Charrúa (20:00 horas). De todas maneras, en esta oportunidad, según pudo saber Ovación, el club no organizó actividades para la jornada de hoy.

✍🏼 127 años del escudo más inmenso que la gloria pudo soñar pic.twitter.com/OOGLZZUCyE — Nacional (@Nacional) May 14, 2026

Luego de conseguir su Campeonato Uruguayo 50 en 2025, el tricolor sumó un nuevo título a su palmarés.

En 1971 logró la primera de las tres conquistas de la Copa Libertadores y también el primer título, de los tres que obtuvo, de la Copa Intercontinental, además de haber ganado dos ediciones de la Copa Interamericana, certamen que consagraba al campeón de todo el continente americano. La segunda, en 1989, fue la última conquista internacional del fútbol uruguayo. Vale recordar que Nacional también ganó el máximo certamen de clubes a nivel continental en 1980 y en 1988, en aquella recordada final en Tokio.

