Tras 18 años, la hinchada de Nacional vuelve al Charrúa: precios y operativa de venta de entradas vs. MC Torque

Nacional visitará el Estadio Charrúa con su gente, luego de 18 años. El tricolor enfrentará a Montevideo City Torque el sábado 28, a partir de las 19:30 horas, con las entradas ya disponibles para la cabecera sur, y la Tribuna Bolivia. Será en el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya.

Los socios tricolores abonará $700 para ambas tribunas, mientras que las generales se podrán adquirir por $900. Por su parte, el hincha Ciudadano irá a la Tribuna Oficial, por un precio de $500, mientras que los socios podrán canjear su entrada sin costo. La forma de adquirir los tickets es a través de Red Pagos, o por la web cobratickets.

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⚽️ Torneo Apertura | Fecha 9️⃣



✅ Ya se encuentran habilitadas las entradas para el partido del sábado 28/3 en el Estadio Charrúa



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La última vez que el Bolso había visitado el Charrúa con su gente, fue el 8 de noviembre de 2008, cuando superó a Rampla Juniors por 2-0, con goles de Óscar Javier Morales y Alexander Medina. De ese equipo, el único que repetirá presencia es Nicolás Lodeiro, que estuvo en el banco, pero no ingresó.

Sin público, Nacional jugó dos veces en el estadio de la Avenida Bolivia. En 2020, venció a Montevideo City Torque por 2-1, y en 2021 cayó 2-0. De este último partido sobrevive Camilo Cándido, mientras que Maximiliano Silvera jugó en el equipo rival, e hizo los dos goles.

El Ciudadano jugó dos partidos como local en el Charrúa, donde igualó 2-2 ante Juventud y superó a Defensor Sporting por 1-0.

Por su parte, el tricolor registra fuera de su escenario dos derrotas consecutivas (Defensor Sporting y Juventud), y suma además dos triunfos (Progreso y Boston River), y un empate, con derrota en los penales, ante Peñarol, por la Supercopa Uruguaya.