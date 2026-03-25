Maxi Gómez: del "dimos un paso grande" y "nos sentimos muy cómodos" al elogio para Jadson Viera tras su salida

Maxi Gómez, delantero de Nacional, habló este martes por la noche tras la goleada 3-0 de Nacional ante Cerro Largo e hizo su análisis del compromiso: "Estoy muy contento por la victoria, el equipo hizo un grandísimo trabajo en el primer tiempo y en el segundo más, estamos contentos por eso", dijo en primera instancia.

Y agregó: "En Nacional la característica que tiene es que tiene que ganar todos los partidos. A veces sale y a veces no, pero Nacional te pide eso y hoy dimos un paso muy grande, en el tema del fútbol también creo que lo hicimos muy bien y hay que seguir con esta característica".

Al ser consultado acerca de cómo se explica el cambio del equipo a nivel de rendimiento en tan pocos días, contestó: "Creo que son partidos, hay partidos que se cierran más, que el equipo también juega porque los rivales te analizan siempre. Creo que hoy salió como lo pidió el entrenador, tuvo pocos días de trabajo, pero la verdad que nos sentimos muy cómodos".

También dejó un elogio para el cuerpo técnico de Jadson Viera tras su salida del tricolor: "Jadson también hizo un grandísimo trabajo con nosotros, no salieron los puntos que teníamos que ganar, pero hizo un grandísimo trabajo el cuerpo técnico de Jadson. Hoy salimos a jugar de igual a igual, lo hicimos muy bien y estoy feliz por los tres puntos".

Sobre si considera que el equipo cambió su intensidad de juego respecto del cruce ante Defensor Sporting en el Franzini, Gómez dijo: "Creo que contra Defensor en el primer tiempo también lo hicimos muy bien, estaba Jadson y el equipo salió de igual manera que hoy, hicimos un grandísimo primer tiempo contra Defensor y nos pusimos adelante, pero el segundo tiempo fue todo lo contrario. Pero hoy salimos de la misma manera que salimos contra Defensor, se dieron los goles que son importantes para el equipo y hay que seguir por esta racha".

A modo de cierre, el atacante opinó acerca de si el cambio de entrenador genera o no un efecto revulsivo: "Yo creo que sí, siempre pasa con todos los entrenadores, cuando viene uno nuevo el jugador también quiere demostrar que está para jugar. Creo que lo hicimos muy bien todos los compañeros que pudieron jugar hoy y los que entraron también, y en la semana los que estuvieron afuera dieron para adelante como loco los capitanes como Seba (Coates). La verdad que feliz por eso, por los tres puntos y hay que seguir".