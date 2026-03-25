Arenga a los alcanzapelotas, Gómez modo estrella y un medio que avasalló: el 3-0 de Nacional con Jorge Bava

Jorge Bava es un entrenador que le da mucho valor a cómo se gestan los triunfos, a las situaciones de gol que su equipo genera, a donde estuvieron los bloques en la mayor parte del juego, a la intensidad y la dinámica. Anoche el DT se fue netamente conforme con todos esos ítems, porque en su debut Nacional le pasó por arriba a Cerro Largo. Fueron tres goles, debieron ser más.

Hay dos grandes explicaciones a por qué Nacional funcionó tan bien ayer: el dominio amplio que tuvo en la mitad de la cancha con rendimientos sobresalientes de Lucas Rodríguez (debe ser titular siempre), Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro (inexplicable como Danielo Núñez no buscó poblar más ese sector de la cancha donde Lucas Correa y Mario García fueron ampliamente superados); y lo destacado de Maxi Gómez que, sin anotar, fue figura. El 9 dio una asistencia y fue protagonista con sus movimientos y con su visión de juego.

Un cambio de técnico siempre renueva las energías, motiva y da fuerza. Todo eso ayudó para que Nacional fuera protagonista en una noche de Gran Parque Central donde hasta la postura del hincha cambió y aplaudió con fuerza desde antes del comienzo a Bava. La única nota negativa la dio la lesión de Camilo Cándido que, con un dolor en el cuádriceps, abandonó la cancha en el primer período.

El nuevo DT hizo mucho de lo que siempre pregonó en sus equipos: incentivó y arengó a los alcanzapelotas para que repusieran rápido los balones; le pidió a los volantes que se adelantaran cada vez que el equipo estaba plantado en campo rival; le solicitó amplitud a los delanteros en ofensiva; arengó a sus jugadores a recuperar rápido la pelota tras pérdida e, impecablemente vestido de traje negro, vivió el juego con mucha pasión. Dialogó mucho con su ayudante Bruno Piano, se molestó por la falta de amonestaciones en el primer tiempo de Leodán González y dio rápidamente una indicación apenas el argentino Tomás Verón Lupi marcó el 1-0 a los 14’.

La noche fue tan redonda que hasta Baltasar Barcia se sacó la mufa poniendo el 3-0 y Juan Cruz De los Santos hizo el gol con apenas unos segundos en el campo de juego, cuando entró por Gonzalo Carneiro.

Juan Cruz de los Santos y Federico Bais celebran el gol de Nacional ante Cerro Largo. Foto: Estefanía Leal.

Cerro Largo no salió a jugar. Fue un equipo apático, curiosamente errático y sin actitud, donde inexplicablemente Nicolás Bertocchi fue suplente y donde recién a los 74 realizó su primer remate de peligro con un zapatazo de Bruno Hernández que atajó notable Ignacio Suárez.

Teniendo en cuenta lo que venía jugando Nacional con Jadson Viera, ayer fue un equipo totalmente diferente, con ganas, con la actitud de ir al frente más allá de ir ganando, no conformista, abriendo la cancha y con muchos menos errores. Es el comienzo de Bava, pero los goles y las situaciones hablan por sí solas.