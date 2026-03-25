Bava y su debut con victoria: “Me voy contento porque los futbolistas representaron lo que es jugar en Nacional”

La victoria 3-0 de Nacional sobre Cerro Largo estuvo marcada por un hecho importante: el debut como entrenador tricolor de Jorge Bava. “Me voy contento porque los futbolistas representaron lo que es jugar acá”, detalló el técnico en conferencia de prensa.

“Estoy muy contento con la victoria y el desempeño de los jugadores; fue una gran virtud de ellos porque con un día de trabajo era difícil poder inculcar la idea. Esas cosas tiene el fútbol, porque hace una semana atrás estaba viendo el partido ante Wanderers (donde Nacional ganó por 2-0 con Jadson Viera en el banco), pero ahora estoy feliz de estar acá y con mucha responsabilidad de estar en casa”, afirmó.

Habló sobre Ignacio Suárez, quien debió atajar tras la convocatoria de Luis Mejía a la selección de Panamá. “Tiene sus condiciones y mucha personalidad. Uno que lo vio afuera está el crecimiento y más maduro. Uno estuvo en ese lugar (ya que Bava fue golero de Nacional), uno tuvo inactividad, pero es más mérito de Suárez”, recalcó.

Bava destacó la intensidad que tuvo su Nacional ante Cerro Largo en el Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Apertura. “Me gustaron esos aspectos; fuimos un equipo intenso, que se comportó bien en vigilancia de hacer un gol, de ganar los duelos. Tuvimos chances en todas las fases de juego y eso lo llamo fútbol total. Sobre todo en el final. Creo que en eso me voy conforme y me representa”, señaló.

Bava fue anunciado como nuevo entrenador de Nacional el domingo y el lunes tuvo sus primeros trabajos con sus dirigidos. Tal es así que comentó qué fue lo que hizo. “Hablar, mostrar cosas y enun día no podemos hacer mucho. Ayer presenté al cuerpo técnico, pero hicimos cosas que venían haciendo, tenemos un gran plantel y que ganan en confianza. Ya habrá semanas para trabajar y buscar coas. Me voy contento porque representaron lo que es jugar en Nacional”, sostuvo.

El próximo rival que se le avecina a Nacional será Montevideo City Torque el sábado en el césped sintético del Estadio Charrúa, a la hora 19:00. “Veremos bien porque es un rival distinto por sus características, jugadores y entrenador, que viene trabajando desde el año pasado y es un rival de mucho respeto. Trataremos de minimizarlo. No me tocó nunca ir al Charrúa, pero con respecto al sintético la pelota va a correr rápido y debemos minimizar al rival porque estoy seguro que Marcelo (Méndez) va a querer eso de jugar con velocidad”, argumentó.

Camilo Cándido dejó el campo de juego en el minuto 40 por una molestia física y en su lugar ingresó el juvenil Federico Bais. “Cándido tuvo una molestia en el cuádriceps, fue muscular y esperemos las horas para hacerle un diagnóstico. Con Bais estoy muy contento porque es un chico de la casa, estuvo muy correcto en la marcar, en las subidas y como el resto de los chicos de la casa porque es un aliciente especial”, apuntó.