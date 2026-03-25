Tras llamado del VAR, Leodán González cambió su decisión inicial y anuló lo que pudo ser gol de Boggio

El final del primer tiempo entre Nacional y Cerro Largo tuvo una jugada discutida por el Gran Parque Central, cuando el VAR, integrado por Daniel Rodríguez y Andrés Cunha, llamó a Leodán González, quien cambió la decisión inicial, que había observado, pero desestimado, una mano previa de Gonzalo Carneiro, en lo que pudo ser gol de Luciano Boggio.

Tras el rebote en la mano del delantero, Federico Bais —que ingresó por Camilo Cándido, lesionado— colocó un buen centro raso, que el ex Lanús remató a gol. Si bien no hay dudas que la mano de Carneiro fue sin intención, al pegarle sin que la pelota esté en su campo visual, y por venir de un rebote, en este caso la infracción se sanciona al estar en posición antinatural y muy abierta.

Este es el gol que sobre la hora del primer tiempo convirtió Luciano Boggio, pero que, tras la revisión del VAR, Leodán González anuló correctamente por mano de Gonzalo Carneiro. pic.twitter.com/gHp8PWBVn9 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) March 25, 2026

El impacto en la mano además favorece directamente al gol, la pelota le quedó a Bais en posición para tirar el centro, cuando Carneiro parecía perder la posesión, tras la buena barrida de Alexander Hernández. El VAR intervino para anular justamente el gol de Boggio, que hubiese anotado por segundo partido consecutivo, al haber sumado el único gol de su equipo, en la derrota 2-1 sobre Defensor Sporting, que significó la salida de Jadson Viera. El GPC reprobó la decisión del cuerpo arbitral con silbidos cuando Leodán sancionó el final del primer tiempo, a lo que se sumó la protesta de jugadores varios.

El Bolso había abierto la cuenta por intermedio de Tomás Verón Lupi, y marcado una supremacía en el juego, ante un Cerro Largo que estuvo lejos de inquietar el arco de Ignacio Suárez —que fue titular ante la baja de Luis Mejía, que integra la lista de Panamá para la fecha FIFA—.

Ya en el segundo tiempo, un buen pivoteo de Maximiliano Gómez, le permitió a Juan Cruz de los Santos quedar mano a mano con Perdo González, y el ex River Plate, definió bien bien al primer palo, para hacer el segundo.

El tercero llegó por intermedio de Baltasar Barcia, en una jugada que nació de la izquierda, Nicolás Lodeiro generó la ventaja con un buen pase a Luciano Boggio, que con mucho espacio asistió bien al ex Boston River, que con un remate potente al primer palo, festejó el tercero.