Tras la victoria de Nacional ante Cerro Largo, así quedaron las tablas del Torneo Apertura y del Descenso
El equipo tricolor, que tuvo el debut de Jorge Bava, volvió a sumar de tres puntos luego de su caída ante Defensor Sporting; Deportivo Maldonado ganó y se ilusiona con seguir en la pelea.
La noche en el Gran Parque Central (GPC) estuvo marcada por el debut oficial de Jorge Bava como nuevo director técnico de Nacional y, además, consiguió lo que todos los hinchas querían: quedarse con los tres puntos tras doblegar 3-0 a Cerro Largo por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.
El argentino Tomás Verón Lupi aprovechó una pelota en el área para llevar a cabo un buen amague, que dejó al arquero Pedro González desparramado en el suelo, para definir con el arco libre el 1-0.
Los otros dos goles de la noche en el GPC se dieron en el complemento. El 2-0 estuvo a cargo de Juan Cruz de los Santos, mientras que Baltasar Barcia se encargó de cerrar la buena faena del elenco de Bava ante sus hinchas.
En esa línea, el tricolor se recuperó de la dura caída, desde atrás, ante Defensor Sporting por 2-1 en el Estadio Luis Franzini, que significó el final del ciclo de Jadson Viera al mando del elenco albo.
Nacional logró achicar la diferencia con Peñarol a tres puntos. Aunque todavía el conjunto que comanda Diego Aguirre no jugó por la octava fecha del primer certamen de la Liga AUF Uruguaya, que será este miércoles ante Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, a partir de la hora 20:30.
Otro que no se baja de la ilusión de ser protagonista en el Torneo Apertura es Deportivo Maldonado. El equipo fernandino superó 1-0 a Montevideo City Torque en el Domingo Burgueño Miguel para alcanzar a los líderes del certamen, Racing y Peñarol, con 16 unidades.
La Escuelita de Sayago, que lleva cinco victorias en fila por el Torneo Apertura, tendrá acción este jueves cuando reciba a Progreso en el Parque Roberto, a partir de la hora 13:00.
Tabla del Torneo Apertura
Tabla del Descenso
Así sigue la octava fecha del Torneo Apertura
MARTES 24
Deportivo Maldonado 1-0 Montevideo City Torque
Gol: 44' Santiago Ramírez (D).
Estadio: Domingo Burgueño Miguel
Árbitros: Felipe Vikonis; Sebastián Schroeder, Daiana Fernández, Esteban Guerra.
VAR: Yimmy Álvarez, Diego Dunajec.
Liverpool 3-3 Central Español
Goles: 2' Santiago Strasorier en contra (C), 5' Federico Martínez (L), 44' Federico Martínez (L), 45+4' Ignacio Rodríguez (C), 54' Máximo Alonso (C), 60' Facundo Barceló (L).
Estadio: Parque Viera
Árbitros: Bruno Sacarelo; Javier Irazoqui, Pablo Álvez; Lucas Andrade.
VAR: Christian Ferreyra, Richard Trinidad.
Nacional 3-0 Cerro Largo
Goles: 14' Tomás Verón Lupi (N) / 1-0; 69' Juan Cruz de los Santos (N) / 2-0; 77' Baltasar Barcia (N) / 3-0.
Estadio: Gran Parque Central
Árbitros: Leodán González; Héctor Bergaló, Juan ÁLvarez; Eduardo Varela.
VAR: Daniel Rodríguez, Andrés Cunha.
MIÉRCOLES 25
Albion vs. Wanderers
Hora: 14:00
Estadio: Luis Franzini
Árbitros: Federico MOdernell; Marcelo Alonso, Julián Pérez; Juan Cianni.
VAR: Andrés Cunha, Santiago Fernández.
Cerro vs. Juventud
Hora: 17:00
Estadio: Luis Tróccoli
Árbitros: Augusto Olmos; Andrés Nievas, Amador de Prado; Federico Río.
VAR: Daniel Fedorczuk, Richard Trinidad.
Boston River vs. Peñarol
Hora: 20:30
Estadio: Campeones Olímpicos (Florida)
Árbitros: Mathías de Armas; Agustín Berisso, Carlos Roca; Ruben Umpiérrez.
VAR: Jonathan Fuentes, Federico Piccardo.
JUEVES 26
Racing vs. Progreso
Hora: 13:00
Estadio: Parque Roberto
Árbitros: Andrés Matonte; Sebastián Silvera, Heber Godoy; Jonathan de León.
VAR: Diego Riveiro, Christian Ferreyra.
Danubio vs. Defensor Sporting
Hora: 16:00
Estadio: María Mincheff de Lazaroff
Árbitros: Javier Burgos; Martín Soppi, Marcos Rosamen; Kevin Fontes.
VAR: Diego Dunajec, Santiago Fernández.
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