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El País Ovación Fútbol

Emanuel Gularte sufrió una lesión muscular y no podrá jugar en Peñarol ante Boston River por el Apertura

El defensor de 28 años no estará disponible este miércoles en el cruce del aurinegro ante Boston River en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida por la octava fecha del Torneo Apertura.

El País
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25/03/2026, 15:16
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Emanuel Gularte, defensor de Peñarol, en el Estadio Campeón del Siglo.
Emanuel Gularte en el Estadio Campeón del Siglo.
Foto: Estefanía Leal.

Emanuel Gularte, defensor de Peñarol, sufrió una lesión muscular y no estará disponible este miércoles en el cruce ante Boston River por la octava fecha del Torneo Apertura, que está fijado para las 20:30 horas en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Aún no se conoce cuál es el grado de la lesión, por lo que no es posible determinar con exactitud cuáles son los plazos para su recuperación.

Gularte es uno de los referentes del plantel liderado por Diego Aguirre y en lo que va de la temporada registra un total de 692 minutos de juego. Acumula siete encuentros por el Apertura y uno por la Supercopa Uruguaya que ganaron por penales ante Nacional.

En el último compromiso ante Cerro por la séptima jornada del Apertura Gularte fue suplente e ingresó a los 57 minutos en reemplazo de Mauricio Lemos.

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