Diego Aguirre decidió que Facundo Batista sea titular en Peñarol para enfrentar a Boston River

En busca de seguir en lo más alto de la tabla del Torneo Apertura, Peñarol, que viene de ganarle a Cerro en el Campeón del siglo, visita a Boston River por la octava fecha del certamen en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida a partir de la hora 20:30 y con el arbitraje del joven Mathías De Armas.

Teniendo en cuenta los antecedentes del aurinegro cuando sale de Montevideo, este miércoles el encuentro frente al Sastre, en la previa, es un obstáculo importante en el camino del Apertura.

Diego Aguirre siempre con la Copa Libertadores en su cabeza, comienza a ver en el horizonte la doble competencia y es por esto que empieza a administrar los minutos de ciertos jugadores, como aconteció el pasado sábado contra los Villeros.

El cambio más importante de Aguirre se dará en la ofensiva, este miércoles jugará Facundo Batista en lugar de Matías Arezo. El goleador de Peñarol y del Torneo Apertura con cinco goles en siete partidos hoy empezará desde el banco. Su lugar será ocupado por Batista que aún no ha convertido en esta temporada con el aurinegro.

Peñarol tiene cambios obligados esta noche como el de Maximiliano Olivera, el capitán aurinegro que vio la tarjeta roja y recibió dos partidos de suspensión. La institución mirasol pedirá la reducción de la pena para que el lateral izquierdo pueda estar ante Racing el próximo domingo.

En ese puesto también tiene la baja de Diego Laxalt por un desgarro, por eso se meterá en el equipo Kevin Rodríguez por derecha y Franco Escobar pasará a la banda izquierda.

En el último tiempo, el conjunto carbonero ha sufrido muchas bajas por lesión y el entrenador intenta reducir esos riesgos teniendo en cuenta un calendario cargado que se aproxima con viajes a Colombia, Argentina y siete partidos en menos de un mes.

Más allá de los nombres, el desafío para Peñarol será sostener su identidad en un contexto adverso: rotación, bajas y un calendario exigente. En Florida, el aurinegro no solo pone en el liderazgo, sino también la capacidad de respuesta de un plantel que empieza a ser cada vez más exigido.

El calendario de Peñarol

Boston River - 25 de marzo en Florida

Racing - Domingo 29 de marzo en el Campeón del Siglo

Progreso - Sábado 4 de abril en el Estadio Centenario

Independiente de Santa Fe - 9 de abril en Colombia

Liverpool - Lunes 13 de abril en el Campeón del Siglo

Platense - 16 de abril en el Campeón del siglo

Juventud de Las Piedras - 20 de abril en el Campeón del siglo