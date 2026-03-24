El karma de las canchas chicas: la tendencia negativa de 2025 que Peñarol buscará cortar en Florida

El último recuerdo del Campeones Olímpicos de Florida no es grato para Peñarol, porque lo visitó en agosto del año pasado —por la tercera fecha del Clausura y entre los dos partidos contra Racing de Avellaneda por la llave de octavos de Copa Libertadores— y cayó con el Boston River de Jadson Viera por 2-1. Allí mismo vuelve a enfrentar mañana al Sastre, hoy con Ignacio Ithurralde a la cabeza, por la octava fecha de un Apertura que lidera junto a Racing con 16 puntos.

Pero no solo por la posición en la tabla es un partido importante para el Carbonero, sino también por la oportunidad que representa para revertir la lógica de la temporada anterior: Peñarol fue muy fuerte de local, pero perdió la mayoría de los puntos cuando le tocó salir de casa, cuando no fue al Estadio Centenario.

Durante 2025, el Manya jugó 15 partidos de visitante fuera del Centenario, sin contar los cuatro partidos en calidad de finales que jugó y se resolvieron en tiempo extra o penales (final del Intermedio, semifinal y finales del Uruguayo). Jugó otros tres en condición de visitante en el Centenario y 19 en el Campeón del Siglo, que completan los 37 de la “fase regular” de la Liga AUF Uruguaya (15 del Apertura, siete del Intermedio y 15 del Clausura).

En su casa empató el primero de la temporada y perdió los tres siguientes, en un inicio de campeonato inestable para el equipo de la Fiera. Pero luego se recompuso y terminó el año con una racha de 15 victorias consecutivas de local, solo por la Liga Uruguaya.

Los tres partidos que jugó de visita en el Centenario los ganó: sobre Progreso, Cerro Largo y Montevideo City Torque. Pero el talón de Aquiles del equipo fue cuando salió a otras canchas: ganó seis veces, empató cinco y perdió las cuatro restantes. Es decir que hizo 23 puntos de 45 posibles; apenas el 50%.

Le ganó a Juventud en Las Piedras, a Danubio en Jardines, a Wanderers en el Viera, a Defensor en el Franzini, a River en el Saroldi y a Racing en el Viera. Empató con Nacional en el GPC, con River en el Saroldi, con Cerro Largo en el Ubilla, con Liverpool en Belvedere y con Miramar en el Landoni de Durazno. Y perdió con Plaza Colonia en el Suppici, con Liverpool en Belvedere, con Boston en Florida y con Cerro en el Monumental Luis Tróccoli.

Matías Arezo celebra el gol en el clásico entre Nacional y Peñarol en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Esta temporada lleva tres partidos de visitante: ganó el clásico en el Gran Parque Central y a Albion en el Centenario, pero la única cancha chica que visitó, lo complicó. Perdió con Central Español en el Campus de Maldonado. Mientras que de local en su estadio ganó tres y empató el restante.

La salida de este miércoles al Campeones Olímpicos es una prueba de carácter para un plantel que debe demostrar que puede ser superior y ganar en todas las canchas, porque de hecho lo hizo en la más difícil: la de su tradicional rival. Y es un punto de inflexión para que el karma de las canchas chicas no lo persiga esta temporada también.

Este semestre, Peñarol deberá visitar después el Paladino para enfrentar a Progreso, el Parque Viera para jugar contra Wanderers y el Ubilla de Melo para medirse con Cerro Largo, por el Apertura. Quizás algún partido más durante las primeras cuatro fechas del Intermedio, antes de que el campeonato se pause por el Mundial 2026. El objetivo para el plantel aurinegro debería ser mantener la forma de local y mejorar sus números cuando le toca salir de casa.