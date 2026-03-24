Rotación en Peñarol: los cambios que evalúa Diego Aguirre para jugar contra Boston River en Florida

Peñarol visita este miércoles el Campeones Olímpicos de Florida para enfrentar al Boston River de Ignacio Ithurralde, que el domingo obtuvo su primer triunfo del campeonato en el debut del flamante entrenador.

Por la proximidad de los partidos de las fechas siete, ocho y nueve, la visita al Sastre en el interior es una oportunidad para que Diego Aguirre rote el equipo y le dé minutos a quienes menos participación han tenido esta temporada, de cara a la exigente seguidilla de partidos que se aproxima con el inicio de la Copa Conmebol Libertadores el mes que viene.

Es por eso que se prevén varios cambios en la oncena aurinegra, que por lo pronto tendrá una baja obligada por sanción y es la de Maximiliano Olivera, que fue expulsado a los 44’ del partido frente a Cerro en el Estadio Campeón del Siglo.

Alternativas para el lateral izquierdo no hay tantas porque Diego Laxalt se resintió de su desgarro hace 15 días (contra Danubio en el CDS) y Lucas Hernández se recupera de otra lesión muscular. Así que el abanico de opciones se limita a que juegue Gastón Togni retrasado o Franco Escobar a pie cambiado, y que ingrese Kevin Rodríguez de lateral derecho, como lo hizo ante Cerro.

Washington Aguerre en la previa del partido entre Peñarol y Deportivo Maldonado en el Campeón del Siglo. Foto: Ignacio Sánchez.

Por otra parte, es una posibilidad que jueguen de arranque Washington Aguerre en el arco, Emanuel Gularte en el fondo y Jesús Trindade en el medio, quienes el sábado fueron suplentes. También el propio Gastón Togni, así sea de lateral, carrilero o extremo (dependiendo del sistema que elija la Fiera).

En otro orden, es probable ver minutos de los jóvenes Stiven Muhlethaler y Leandro Umpiérrez, bien valorados por el DT pero con mucha competencia interna en sus posiciones.

Otros que pueden sumar minutos son Franco González, en los últimos partidos relegado pero de buen desempeño en los entrenamientos, o los defensas Matías González y Andrés Madruga, con pocas chances en este inicio de campeonato.

Facundo Batista en Central Español vs. Peñarol. Foto: Ricardo Figueredo.

En el centro del ataque Facundo Batista se perfila como titular en lugar de Matías Arezo, con la intención de que todos los futbolistas sumen más rodaje.

El 11 probable de Peñarol para enfrentar a Boston River es entonces el siguiente: Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Franco Escobar; Roberto Fernández, Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Miguel Angulo; Leo Fernández, Facundo Batista.