Progreso vs. Boston River en vivo: los dos necesitados de puntos, cierran la fecha 7 en el Paladino

La fecha 7 del Torneo Apertura 2026 termina en la tarde de este domingo en el barrio La Teja, donde Progreso recibe a Boston River en el Parque Abraham Paladino y se enfrentan desde las 16:00 horas (en vivo por DSports, Disney+ y Antel TV).

Los dos equipos llegan necesitados de puntos. Por un lado, el Gaucho del Pantanoso sumó apenas cinco unidades en esta temporada de la Liga AUF Uruguaya y está comprometido en la Tabla del Descenso: está penúltimo solo por encima de Wanderers.

Por otro lado, Boston River solamente sumó dos puntos en seis fechas del Apertura, un flojo inicio de campeonato que le costó el cargo de Israel Damonte. Hoy debuta en su lugar como entrenador principal del Sastre un viejo conocido de la casa: Ignacio Ithurralde.

Progreso vs. Boston River

Día: domingo 22 de marzo

Hora: 16:00

Estadio: Parque Paladino

Árbitro: Javier Ferer; Héctor Bergalo, Gustavo Lisboa; Marcio Sierra.

VAR: Diego Dunajec y Alberto Píriz.

Progreso: Andrés Mehring; Agustín Pinheiro, Marcos Paolini, Hernán Carroso, Ayrton Cougo; Adrián Colombino, Ignacio Lemmo, Santiago Viera; Nicolás Fernández, Nahuel López, Agustín Paz.

DT: Leonel Rocco.

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Martín González, Ignacio Fernández; Francisco Barrios, Agustín Amado; Gonzalo Reyna, Fredy Martínez, Leandro Suhr; Alexander González.

DT: Ignacio Ithurralde.