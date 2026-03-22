Juventud vs. Albion en vivo por el Apertura: pedrenses y Pioneros necesitan volver a la victoria

La jornada de domingo por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya se abre este domingo por la mañana con el partido que jugarán en el Parque Artigas los equipos de Juventud de Las Piedras y Albion (10:00 por DSports, Disney+, AntelTV y cableoperadores). Para ambos, es muy importante volver a sumar de a tres y la visita lo necesita aún más.

Los pedrenses, dirigidos por Sebastián Méndez, consiguieron su cupo en la Copa Sudamericana y compartirán grupo con Atlético Mineiro, Academia Puerto Cabello y Cienciano, pero la participación internacional los obligó a rotar el equipo en el ámbito local. En lo que va del Apertura, Juventud (14°) suma cuatro derrotas, un empate y solo pudo derrotar a Nacional. Viene de perder por 4-1 en su visita a Danubio en el JDH María Mincheff de Lazaroff. Martín Cáceres, expulsado en ese partido, no estará a la órden hoy.

Para la visita, la victoria también es una gran necesidad. Albion (12°), uno de los ascendidos para esta temporada, también tiene una sola victoria en lo que va del Torneo, goleada 3-0 frente a Cerro en la segunda fecha, y necesita volver al triunfo para salir de la zona roja que hoy lo tiene como el colista en los promedios. Los Pioneros suman una victoria, dos empates y tres derrotas en el campeonato y vienen de caer 1-0 ante Peñarol. Pablo Lacoste, expulsado ante el aurinegro, no será de la partida esta mañana.

Juventud de Las Piedras vs. Albion: alineaciones probables

Juventud. S. Sosa; I. Mujica, D. Morosini, F. Risso, E. Mas; L. Roldán, R. Chagas; P. Lago, A. Alaniz, R. Sánchez; B. Larregui.

DT. Sebastián Méndez.

Albion. S. Jaume; A. Romero, F. Couture, E. Burdín, J. Álvarez; T. Moschión, F. Ginella, L. Pais; C. Airala, A. López, H. Toledo.

DT. Federico Nieves.

Árbitro: Eduardo Varela.

Asistentes: Martin Soppi, Sebastián Silvera.

Cuarto arbitro: Elías Lorenzo.

VAR: Yimmy Álvarez y Federico Piccardo.